11/14新北電視政見發表會 林佳龍、侯友宜將出席

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（中央社新北20日電）新北市選舉委員會副總幹事黃堯章今天說，新北市長參選人公辦電視政見發表會11月14日上午9時到11時在全聯有線電視股份有限公司攝影棚舉行，屆時將直播；參選人林佳龍、侯友宜將出席。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍與尋求連任的新北市長侯友宜日前到新北選委會登記參選時，都在「公辦政見發表會意願調查表」勾選「辯論式」欄位。

根據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法，辯論程序分4階段，首先是主持人說明辯論規則，介紹發問人及參選人；各參選人依抽籤次序申論主要政見；發問人向每一參選人發問，由參選人按抽籤次序逐一回答；參選人依抽籤次序逐一結論陳述，不會有交互詰問環節。

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林佳龍競選辦公室政策長王義川告訴中央社記者，這場沒機會相互詰問、辯論，希望比照台北市長參選人11月的電視辯論會，侯友宜也能和林佳龍辯論，目前已有多家媒體邀請，林佳龍都已同意。

侯友宜競選辦公室說，將如期參加公辦電視政見發表會；至於是否另辦電視辯論會，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢說，依選委會規定進行，且2018年林佳龍尋求連任台中市長時，也是參加選委會主辦場次，都是市長連任，「林候選人何苦為難林前市長？」（編輯：李明宗）1111020