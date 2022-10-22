確診者能否投票 陳時中：時間越接近可以越明朗

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（中央社記者蕭博文台北22日電）九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，疫情一直在變，到投票時會怎樣其實還有很多變數，時間越近可以越明朗。

有立委質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者及隔離者不能出門投票，有違憲疑慮；中選會昨天透過新聞稿表示，強制隔離並未牴觸憲法比例原則，也無違正當法律程序，但會配合防疫政策滾動檢討選務。

陳時中今天上午與立法委員高嘉瑜、內湖南港區市議員參選人江志銘、李建昌、何孟樺前往內湖洲尾社區掃街拜票後接受媒體聯訪，針對確診者能否投票作出回應。

陳時中表示，這是防疫跟人民權利的折衷與選擇，疫情一直在變，最後到選舉時會如何仍有許多變數；中選會有選務專家會兼顧到人民權利，指揮中心也有專家會注意到防疫的進行，這件事到時間越近應該可以更明朗。

媒體還問到，高端公司正規劃提供赴日民眾PCR方案中，陳時中回應說，高端的事情還是要經過一連串的程序，他認為指揮中心現在也積極在處理相關問題，能夠兼顧大家的權益是最好的。

針對「醫師法」附帶決議遭質疑大開「波波牙醫」（指台灣人到西班牙、波蘭等入學門檻較低的國家就讀醫學與牙醫科系）後門，陳時中則表示，他的態度一直都很清楚，對於牙醫總量的管制、品質提升，是從來都沒有變過的初衷。而對於立法院的附帶決議他也已經表達過反對立場。

陳時中指出，目前在法律上很清楚，一定日期以後去讀的，回來都要考教育部資格考試，已經把後門關掉，那前門那個決議他也不贊成，照著原來的方式來做最好，這個態度一直都很清楚。

另一方面，陳時中昨天在市長選舉號次抽籤抽出12號後，網路上開始出現「十惡不赦」、「自食惡果」的諧音梗，陳時中對此表示，用這種形容詞是不禮貌的事情，他們不會做這種事情。（編輯：李錫璋）1111022