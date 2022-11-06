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黃珊珊批少子化辦公室只開過一次會 蘇貞昌：別為選舉拚命扭曲

2022/11/6 12:06（11/6 12:27 更新）
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（中央社記者陳俊華台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊指少子化辦公室只開過一次會。行政院長蘇貞昌今天細數育兒政策，並指出長照預算已大幅成長，國民黨執政時連現在的零頭都沒有，不要為了選舉就拚命扭曲。

黃珊珊昨天在台北市長選舉電視辯論會中，質疑前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中曾編列新台幣7.91億元預算成立少子化辦公室，卻只開過一次會。

蘇貞昌上午視察國道汐止段坍塌路段，他在會前受訪時表示，總統蔡英文上任以來，最注重照顧國民，從小顧到老，剛上任時少子化預算不過150億元，今年已經到800億元、明年1000億元，政府是多麼用盡誠意、努力編足預算。

蘇貞昌說，想當爸爸、媽媽的年輕人，連不孕症補助都有，可補助到10萬元，讓很多過去負擔不起醫療費用的年輕人踴躍申請，沒有補助前，原本1年申請案才19個，擴大不孕症補助之後，累計到現在已經誕生5000多名小寶寶、到年底就有近1萬名，光他的辦公室就有2名較高齡的助理都喜獲寶寶。

蘇貞昌指出，育兒津貼去年才2500元，今年是每人每月5000元，育嬰留職停薪津貼過去可領6成薪、現在是8成薪，這都是實實在在的錢。

蘇貞昌說，政府不只照顧小的，還照顧老的，蔡政府上任時一年長照預算不過編46億元，現在已經增加到649億元，說一句比較直接的話，「國民黨執政時連現在的零頭都沒有」，還好意思來批評、只就辦公室開幾次會這種事務性的扭曲，卻沒有注意到全國社福預算大幅成長。

蘇貞昌表示，這是多麼重的擔子，這幾年來他扛的很辛苦，也是立委認真護住預算，讓小的、老的、需要得到照顧的民眾都因此獲得照顧，希望公平一點，不要為了選舉就拚命扭曲，把事實都給講歪了，這樣很不好，這樣不是正常的社會。（編輯：楊凱翔）1111106

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