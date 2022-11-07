林佳龍拋新北都更4年4萬戶政見 游錫堃相信做得到

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民進黨新北市長參選人林佳龍曾提出加速推動都市更新政見，目標「4年核定4萬戶，1坪換1坪」。立法院長游錫堃（圖）7日表示，林佳龍所提政見，非常可行，同時也切中時弊。中央社記者范正祥攝 111年11月7日

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（中央社記者范正祥台北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出加速推動都市更新政見，目標「4年核定4萬戶，1坪換1坪」，連日來引發討論。立法院長游錫堃今天表示，林佳龍所提政見，非常可行，同時也切中時弊。

林佳龍於「921國家防災日」當天提出政見，主張加速推動危老建築都更，目標4年內核定4萬戶，經政府以屋齡與地區等條件判定後，符合資格者可以1坪換1坪。

游錫堃過去曾代表民進黨參選新北市長並提出都更政見，他今天受邀出席「大肚山產業數位新南向論壇」於會前受訪和會中致詞時，談及林佳龍的都更政見一事。

游錫堃說，自己8年前參選新北市長也提出都更政見，那時危老建築數目就已經不少，現在更多了。

游錫堃指出，許多屋齡50、60年的房屋建築耐震係數不高，平常沒有問題，但如果遇到大地震等災害，安全恐面臨問題，所以一定要未雨綢繆、防微杜漸；處理危老建築對於雙北和其他縣市都是很重要的議題，一定要讓人民能夠安居樂業。

游錫堃表示，林佳龍所提都更政見可行，且都更過程也能刺激經濟，並重新規劃市容及拓寬馬路巷道，建立榜樣讓其他縣市學習，他相信林佳龍的魄力做得到。

此外，游錫堃於「大肚山產業數位新南向論壇」會中致詞時也主動提及，林佳龍提出的都更政見，「非常可行」；危老房屋的安全應該要重視，林佳龍想辦法並提出都更政見，防微杜漸也確切指出當前弊病。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天以大肚山產創基金會榮譽董事長身分與會，與游錫堃同台。林佳龍致詞時表示，他最近出版一本新書「印太新秩序下的台灣之路」，新時代的台灣需要一套理論與實務兼具的國家發展戰略，政府與產業界應該協作，一起成為國家隊。（編輯：楊凱翔）1111107