賴清德4度站台 籲雲林鄉親票投劉建國

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（中央社記者蔡智明雲林縣17日電）副總統賴清德今天晚上至西螺參加民進黨雲林縣長候選人劉建國造勢大會，賴副總統表示，現在是進入黃金交叉的時刻，選舉最後8天到雲林向鄉親懇求，集中選票讓劉建國順利當選。

賴副總統參加劉建國與西螺鎮長候選人廖秋萍造勢大會之前，先到西螺福興宮參拜，祈求福興宮「太平媽」保佑國泰民安、風調雨順。這已是近期4度為劉建國站台。

賴副總統致詞表示，現在是要進入黃金交叉的時刻，最後8天來到雲林向鄉親懇求，大家集中選票，讓劉建國順利當選，為台灣投劉建國一票。

賴副總統說，大家都清楚現在國際局勢相當複雜，總統蔡英文領導台灣獲得國際社會的肯定，「我們也應該做蔡總統的後盾，大家共同支持劉建國、共同支持民進黨推薦的候選人」，讓他們順利當選，蔡總統就有更大的民意基礎，來面對國內外的挑戰。

賴副總統表示，自小就喜歡看黃俊雄布袋戲，他母親時常講「德仔，你看布袋戲時，像被電電到，都不會移位，也忘了吃飯」；他也喜歡看「西螺七崁」；很高興剛才去參拜「西螺媽」，也是台灣出名的「太平媽」。

賴副總統說，報告這些事情的用意，要點出黃俊雄布袋戲受歡迎是因為背後有忠孝節義的故事，「西螺七崁」風行全台灣，是發揮保護家鄉的精神，西螺媽為何神威顯赫，是因為在西螺保境佑民，林爽文事件時庇佑百姓，這也是雲林人展現給人的印象。

賴副總統強調，所以在最關鍵的時刻，他來到最關鍵的地方，拜託最關鍵的鄉親支持劉建國，為了未來雲林的發展，投劉建國一票。

賴副總統也細數劉建國為雲林的貢獻，除了讓濁水溪不再揚塵，也協助國家級高齡醫學暨健康福祉中心設在雲林，以及台大雲林虎尾院區2期擴建工程，這2項的工程費用超過新台幣100億元。

賴副總統呼籲，11月26日雲林鄉親用手中神聖的選票，當蔡總統的後盾，支持台灣的民主，讓劉建國高票當選。（編輯：陳政偉）1111117