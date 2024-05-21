立法院吵翻天 義大利參院副議長：民主政體正常現象

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院會17日討論國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，今天院會繼續處理，議場內藍綠依舊吵翻天，院外有抗議群眾集結。今天到立法院訪問的義大利參議院首席副議長錢益友表示，這是民主政體正常現象。

隸屬義大利「聯盟黨」（La Lega）的錢益友（Gian Marco Centinaio）率領慶賀團來台出席總統賴清德就職典禮，團員包括「義大利前進黨」（Forza Italia）的參院副議長龍祖利（Licia Ronzulli）、參議員特努洛（Daniela Ternullo）。

「義大利參議院首席副議長團」今天上午訪問立法院，由立法院副院長江啟臣接見，國民黨立委謝衣鳯和民眾黨立委林憶君在場。錢益友等人來到立法院時，因為周邊交通和群眾集結影響，比預定拜訪時間稍晚一些，才抵達中興大樓與江啟臣等人會面。

致詞時，江啟臣提及，最近立法院議事攻防。對此，義大利參議院首席副議長團一行微笑回應，「都有耳聞」，錢益友進一步表達，這是民主政體正常現象，他並稱讚台灣是高度民主國家。

晤談過程中，江啟臣代表立法院，感謝錢益友等人長期以來對台灣的力挺，包括支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。錢益友強調，會敦促義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）支持台灣參與世界衛生組職（WHO）。

此外，「義大利參議院首席副議長團」也支持台灣、義大利深化國會交流，錢益友提到，希望看到立法院訪團造訪義大利國會進行交流。（編輯：張若瑤）1130521