本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立法院吵翻天 義大利參院副議長：民主政體正常現象

2024/5/21 12:42（5/21 13:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院會17日討論國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，今天院會繼續處理，議場內藍綠依舊吵翻天，院外有抗議群眾集結。今天到立法院訪問的義大利參議院首席副議長錢益友表示，這是民主政體正常現象。

隸屬義大利「聯盟黨」（La Lega）的錢益友（Gian Marco Centinaio）率領慶賀團來台出席總統賴清德就職典禮，團員包括「義大利前進黨」（Forza Italia）的參院副議長龍祖利（Licia Ronzulli）、參議員特努洛（Daniela Ternullo）。

「義大利參議院首席副議長團」今天上午訪問立法院，由立法院副院長江啟臣接見，國民黨立委謝衣鳯和民眾黨立委林憶君在場。錢益友等人來到立法院時，因為周邊交通和群眾集結影響，比預定拜訪時間稍晚一些，才抵達中興大樓與江啟臣等人會面。

致詞時，江啟臣提及，最近立法院議事攻防。對此，義大利參議院首席副議長團一行微笑回應，「都有耳聞」，錢益友進一步表達，這是民主政體正常現象，他並稱讚台灣是高度民主國家。

晤談過程中，江啟臣代表立法院，感謝錢益友等人長期以來對台灣的力挺，包括支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。錢益友強調，會敦促義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）支持台灣參與世界衛生組職（WHO）。

此外，「義大利參議院首席副議長團」也支持台灣、義大利深化國會交流，錢益友提到，希望看到立法院訪團造訪義大利國會進行交流。（編輯：張若瑤）1130521

#江啟臣
#立法院
延伸閱讀
立法院續審國會職權修法 藍綠叫陣上午僅處理5條文
江啟臣
藍白立委考察太平島 江啟臣寄信給賴清德籲永保太平立委考察太平島清晨出發 馬文君：宣示捍衛主權決心

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23
更多編輯台推薦新聞：