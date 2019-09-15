台南山上花園水道博物館 10月10日開園

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府整建位於山上區的國定古蹟原台南水道，10月10日將以「山上花園水道博物館」新風貌開放。除了展示相關水利設備文物，搭配戶外園區整建，也是適合踏青的景點。

位於台南市山上區的山上花園水道博物館整個區域包含原台南水道的「水源地區」與「淨水池區」，並納入鄰近的原山上苗圃，重新規劃為「博物館區」與「花園區」兩個區域，總面積約20公頃。

台南市政府文化局長葉澤山今天說，原台南水道在2005年成為國定古蹟。但早年因產權管理、維修等權責分散在自來水公司與合併升格前的台南縣、市政府，沒有全面開放民眾參觀。直到台南縣市合併升格，水公司把建物及器械設備捐給市府，市府開始整體性規劃，並與中央合作進行整修。

葉澤山表示，博物館區主要有快濾池、快濾桶室、送出唧筒室等展示區，器械雖已除役多年，但保存狀況良好。透過導覽與互動式解說設備，讓民眾了解日治時期台南市民生用水的來源與處理流程。花園區以綠地、植栽搭配古蹟遺構，將成為民眾戶外踏青的好地點。

葉澤山說，山上花園水道博物館預定10月10日開放遊客進入，10月11日舉辦開園儀式，將成為台南市另一處具文化深度的觀光景點。（編輯：謝雅竹）1080915