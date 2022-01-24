高雄港區航運工作人員全面篩檢 24日起未篩檢不得進入

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）因應疫情，交通部常務次長祁文中要求，即起高雄港所有國內客貨航運工作人員即起全面篩檢，未完成者不得進入港區；並將召回近期曾進出中島商港區的貨卡車司機進行篩檢。

高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者已累計達50人，除1名高雄科技大學學生感染源尚不明，其餘皆與高雄港區接觸史有關，其中多人曾在中島商港區出入、工作。

祁文中今天透過新聞稿表示，為了防堵疫情繼續擴散，即起要求高雄港所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢，如違反防疫相關規定將移請衛生主管機關裁罰。

祈文中要求，通函港區業者務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依港務公司及航港局通知期限地點前往篩檢，未完成篩檢者不得進港及上工。

祈文中也說，已要求盡速召回所有10日到22日曾進出高雄港中島商港區貨卡車司機進行篩檢。並且，中島商港區除原有34號碼頭篩檢站外，今再增設36號碼頭、55號碼頭，合計15線篩檢服務投入篩檢。

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他並表示，航港局與港務公司已完成4處登船檢查站，即日起實施登船強化措施，將請航港局督促業者落實執行。

根據台灣港務公司資料，因應高雄港區傳出疫情，祁文中與台灣港務股份有限公司董事長李賢義、航港局長葉協隆22日起進駐位於中島商港區34號碼頭的緊急應變中心。今天3人也在應變會議後，視察增設的36號、55號篩檢站，盼在港區業者及作業人員配合下，可逐步有效控制疫情。（編輯：黃世雅）1110124