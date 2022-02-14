高雄增3確診 曾赴麥當勞、老江紅茶、E7PLAY三多館

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高雄市14日新增3例COVID-19確診個案，都感染源不明。其中1名確診者是「老江紅茶牛奶」員工，市府緊急對相關門市進行清消，並擴大匡列接觸對象。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄今天新增3例COVID-19確診個案，都感染源不明。市府公布確診者足跡，包含E7PLAY三多館等；並有1確診者是「老江紅茶牛奶」員工，可傳染期間曾到鳳山店、維新店工作。

高雄市政府今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，共新增3例COVID-19確診個案。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明確診者足跡，10日在鳳山區華新牛排、7-11瑞順門市、家樂福鼎山店、博多義手工披薩高雄裕誠店都有確診者足跡。

此外，11日曾有確診者搭乘高鐵137次從台北到左營，並有足跡到鴨寮街烤鴨點心坊鳳山一號店、7-11鑫愛群門市、川味麵館、多麥綠烘焙美食鳳山店等地；12日在麥當勞高雄新澄清店、E7PLAY遊樂場三多館；13日在E7PLAY遊樂場三多館、萊爾富仁武鳳成店、全聯鳳山博愛店也都有確診者足跡。

潘炤穎也說，高雄市新增3例確診個案中，有1人是飲料店員工，10日到11日曾在老江紅茶牛奶鳳山店、11到12日又在老江紅茶牛奶維新店工作。

潘炤穎並說明飲料店員工疫調狀況，昨天夜間已採檢同住密切接觸者與家人，都是陰性，飲料店同事8人今天中午前採檢結果也都是陰性；接下來也會會對密切互動親友和過年期間往來對象匡列採檢，接單、送單的接觸對象也不會少。

針對有確診者足跡，鴨寮街烤鴨點心坊鳳山一號店今天也在臉書粉絲專業表示，為配合政府防疫政策、維護員工及民眾健康，今、明2日將暫停營業，並已由市府完成清消工作。E7PLAY遊樂場三多館也宣布，今天停業1天，將進行內部大清消作業。（編輯：黃世雅）1110214

（高雄市政府提供）