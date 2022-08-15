高雄工地灌漿回填基地趨穩 7棟民宅列危樓暫不拆除

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高雄市前金區自強一路建築工地14日周邊路面突然塌陷，市府已完成灌注地下水及路面灌漿回填，目前基地已趨穩，15日將持續進行支撐、止水樁等工程，並找土木、結構、大地技師公會及建築師公會進行安全巡檢，討論未來道路如何修復。（高雄市工務局建管處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市前金區自強一路建築工地，昨天周邊路面突然塌陷，市府已完成灌注地下水及路面灌漿回填，目前基地已趨穩，今天將持續進行支撐、止水樁等工程，並與4大公會討論道路修復。

工地塌陷意外造成周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆，工務局偕同法制局設置協商機制，要求建商負起損害賠償責任。此外，鄰近受影響住戶停電共89戶，經台電公司漏夜搶修，已於今天凌晨1時42分全數恢復供電。

工務局建管處副處長劉中昂今天上午接受媒體聯訪表示，建物傾斜情形穩定，未持續增加，今天會持續施作止水樁、建物傾斜支撐等工程，並找土木、結構、大地技師公會及建築師公會進行安全巡檢，並討論未來道路如何修復。

劉中昂說，危樓在基地穩定前還不會拆除，並會在穩定後，先讓住戶回家拿物品。市府今天也會再召開協調會，召集法制人員、住戶、建商等討論後續處置。

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工務局今天上午也發布新聞稿表示，市府昨天緊急調派消防局消防車到工地，灌注地下水，昨天晚上11時完成地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，停止灌注。另經起造人緊急調派混凝土車，於今天凌晨3時50分完成灌漿回填路面。

此外，今天已調派支撐廠商，進行鄰房臨時支撐，撐住傾斜建築物，另對地下壁體外側施作止水樁搶救，完成2支低壓止水樁，並持續施作中。4大公會上午也到工地現場確認鄰房安全性，並巡視路面地基補強工法。（編輯：謝雅竹）1110815