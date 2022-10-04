台中市議會10議員退休 9人傳承下一代1人交棒助理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市議會第3屆市議員有10名不再尋求連任，4日舉辦歡送會，多名議員回顧過去政績，互道珍重再見，市長盧秀燕（中）、議長張清照（左4）等合影留念。中央社記者趙麗妍攝 111年10月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市議會第3屆市議員有10名不再尋求連任，其中有9人交棒給下一代，1人交棒給助理，今天在歡送會上多名議員回顧過去政績，互道珍重再見，場面溫馨感人。

台中市議會第3屆第8次定期會，將於12日閉會，這屆共有10名議員將卸任，不再尋求連任，台中市議會今天安排這屆榮退議員經驗傳承及感言。多名將卸任議員把握在議事堂發言的最後機會，分享從政多年心得。

民進黨籍市議員何敏誠擔任7屆市議員，29年來除見證大台中發展以及縣市合併過程，他說，許多議員曾經喝過酒、吵過架，都是為了推動市政努力，權力是最好的春藥，他笑說，「我在情慾高漲時急流湧退」。將要交棒兒子何昆霖。

國民黨籍市議員楊正中引用劇作家李國修名言，「一個人一輩子最好一件事，就功德圓滿」，25年來堅持從政初衷，如今到了該下車的時刻，互道珍重。楊正中交棒兒子楊大鋐。

民進黨籍市議員謝明源、國民黨籍市議員李榮鴻都服務21年，謝明源曾歷任2屆立委，再度重返議場是要為了鄉親服務，此次他將交棒女兒謝家宜。李榮鴻感謝議會同事、市府團隊，將交棒兒子李文傑。

國民黨市議員李麗華將交棒女兒黃佳恬，李麗華表示，有時候很兇但都是為了反應民意，私底下人很好相處，感謝市府團隊協助，期許黃佳恬能繼續為地方服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從事民代17年的民進黨籍市議員邱素貞，她說，「愛、關懷」是自己從政的核心價值與初衷，2008年，她和議會同事到台北圓山飯店拉出「陳匪雲林滾蛋」、「Taiwan is Taiwan」布條，獲得國際媒體關注，回想相當自豪。她的女兒陳雅惠將參選議員。

國民黨籍市議員林汝洲交棒給兒子林昊佑；吳顯森交給兒子吳呈賢。親民黨籍市議員段緯宇也交給兒子段中仁。民進黨籍市議員陳世凱則推選助理曾威參選。（編輯：黃世雅）1111004