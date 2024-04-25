台中西區和牛燒肉涉食材過期 市府開罰192萬

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市西區勤美商圈的和牛餐廳被檢舉存放過期食材，市長盧秀燕今天表示，經食安處查察屬實，除勒令停業，並開罰新台幣192萬元，而吹哨者也可得到實收罰金一半的獎金。

繼台中市西屯區的高級和牛餐廳被檢舉食材過期遭開罰144萬元後，台中市食安處又接獲位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，目前已移由檢調單位偵辦。

盧秀燕上午出席2024大台中淨零新經濟高峰論壇開幕式時接受媒體聯訪表示，第2件和牛燒肉餐廳也是有人檢舉，食安處查察屬實，的確食材過期，而且高達16品項過期。

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盧秀燕表示，市府決定對這家和牛燒肉餐廳採取措施，除勒令停業，並重罰192萬元，而吹哨者可以得到實收罰金一半當作獎勵，所以可以獲得96萬元獎金。

盧秀燕強調，鑒於最近台中市食安查察工作，吹哨者制度確實發揮功效，連續2件都是有人吹哨，因為連續2件高價和牛餐廳使用過期品，將要求食安處成立專案，針對和牛餐廳進行專案查察是否有過期肉品，也感謝吹哨者協助查獲過期肉品。（編輯：黃世雅）1130425