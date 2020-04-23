西班牙封城延至5/9 14歲以下兒童可出外散步

（中央社馬德里22日綜合外電報導）西班牙政府表決將封城措施延長至5月9日，但允許兒童短暫出外散步，為一個多月來首度放寬禁令，父母們紛紛鬆了一口氣。

路透社報導，西班牙的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例與確診病例都是全球第2高，累計2萬1717人病故與20萬8389人確診，而自3月中實施的嚴苛防疫措施，還包括禁止兒童出門，因而引發爭議。

然而，在民眾站在陽台敲打鍋具抗議後，西班牙政府昨晚屈服於民眾壓力，宣布自本週末開始，14歲以下孩童可以出外散步一陣子，但需要大人陪同。

西班牙民眾樂見政府讓步，不過對一些家有幼童的父母來說，他們已關在家中將近6週，放寬禁足令似乎宣布得太晚了。

巴斯克自治區比斯開省（Biscay）的35歲神經心理學家奧奈迪亞（Iban Onandia）說：「孩子們的各種焦慮、亂發脾氣與暴躁行為不斷變本加厲。」

根據西班牙電視台第6台（La Sexta）看到的政府臨時文件，14歲以下孩童將可在早上8時到晚間10時出門，一天最多放封一個小時，但必須要有同居大人陪同。

文件提到，兒童可以「跑跳、運動」，但不能使用公園遊樂設施，必須遵守社交距離的規定。西班牙政府仍在討論文件內容，因此規定仍可能改變。

在左翼聯合政府執政滿百日時，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）尋求國會同意將緊急狀態延至5月9日，這將是西班牙第3度延長緊急狀態。

他告訴國會議員，疫情似乎過了高峰期，封城措施將開始逐步取消，以在5月底前結束，不過防疫措施將是逐漸放寬。

瓦倫西亞地區（Valencia）布尼奧爾鎮（Bunol）當局取消第75屆「番茄大戰」（Tomatina）。每年8月登場的番茄大戰，都會吸引數以千計的遊客前來，互砸新鮮番茄，這是自1957年來首度宣告取消，將對旅遊業造成打擊。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090423