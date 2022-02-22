COVID-19全球最新情報2/22

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越南調降COVID-19篩檢費用，調降後的快篩費用不能超過7萬8000越南盾（約新台幣95元），PCR篩檢費用下調為50萬1800越南盾（約新台幣613元）。圖為越南民眾參加大型會議前正在接受篩檢。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月21日

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（中央社台北22日電）歐洲多國陸續解除或放寬防疫限制之際，馬基特公司（IHS Markit）21日公布，隨著防疫限制措施鬆綁，歐元區2月採購經理人指數（PMI）大幅攀升。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間22日上午7時，全球至少589萬2844人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2551萬437人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，21日國內新增49例COVID-19，分別為4例本土病例，2人與大林煉油廠有關；境外移入45例，無新增死亡病例。

21日新增的4例COVID-19本土病例，其中1人為入境31天才確診的個案妻子，疫調發現，夫妻曾與新北新店設計師、北市房仲同時段用餐，與設計師衍生宗教協會群聚有關。

● 中國

中國官方21日通報，新增71例COVID-19本土確診，其中內蒙古占32例，江蘇蘇州市則有10例。

● 香港

香港COVID-19疫情持續延燒，21日確診病例新增7533例，再創疫情爆發以來新高。除上述數字外，香港相關衛生官員並表示，21日另有6800多例初檢呈陽性的個案。

香港大學一項研究顯示，男性感染COVID-19後，睪丸組織可能受損，生育能力隨之下降，而接種疫苗可以預防這種情況。

香港COVID-19確診病例21日新增7533例，再創疫情爆發以來新高。圖為以往繁忙的銅鑼灣街道因疫情空蕩蕩。（法新社）

● 日本

日本朝日新聞統計，日本21日全境新增COVID-19確診5萬1985例，比上週一的14日少了約8000例。

不過21日新增死亡173例，比14日多了25例，且是連續15天有超過100例死亡。

另外，東京都21日新增確診8805例，是時隔28天降到單日新增1萬例以下；上一次單日新增不到1萬例是1月24日的8503例。

● 韓國

韓國防疫當局21日公布最新疫情預測，單日確診人數可望在3月達高點，時間點較先前預測推遲，最多可能增至14萬至27萬例。

韓國21日公布最新疫情預測，單日確診人數可能在3月達高點。圖為21日民眾在光州一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）

● 泰國

泰國COVID-19確診案例持續攀升，近一週以來每日新增案例逼近2萬，泰國公共衛生部21日再度宣布將疫情警戒從三級升為四級，呼籲民眾不要群聚，避免造訪人多的地方。

● 越南

越南衛生部表示，COVID-19檢測試劑組應受穩定物價政策監管。官方近日再度公告最新的篩檢公定價，換算下來快篩不得超過約新台幣95元、PCR篩檢費上限為613元。

※ 中東

● 以色列

以色列當局21日宣布，由於最新一波疫情趨緩，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。總理班奈特（Naftali Bennett）表示，外國旅客，包括已接種及未接種疫苗者，務必在起飛前及降落後接受PCR檢測。這項規定自3月1日起生效。

以色列20日宣布，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。圖為特拉維夫班古里昂機場戴著口罩的旅客。（美聯社）

● 約旦

約旦官方培特拉通訊社（Petra）21日報導，約旦首相哈紹聶（Bisher al-Khasawneh）出訪埃及時確診COVID-19，返回約旦後將會在家中自我隔離。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日起對已接種COVID-19疫苗的旅客全面重啟國門，觀光客再度來訪，數以百計滯留境外的澳洲人得以返家與家人朋友團聚。

澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日起對已接種COVID-19疫苗的旅客全面重啟國門。圖為機場員工拿著紀念品歡迎乘客。（法新社）

● 紐西蘭

紐西蘭反對強制接種COVID-19疫苗的抗議潮未歇，總理阿爾登21日表示，待3月中、下旬可能Omicron變異株疫情高峰過後，將解除疫苗強制令和社交距離措施。

受到加拿大卡車司機示威活動啟發，紐西蘭抗議人士12日在首都威靈頓國會附近示威，反對疫苗強制令。（法新社）

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）21日宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗為第一線防禦工具，24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。

強生指出，儘管在4月1日以前，確診民眾最好還是待在家、不要輕易外出，但在那之後，政府將鼓勵民眾「自我約束」，就算有症狀亦然，一如對待流行感冒的態度。

官方數據顯示，英國有超過66%的12歲以上民眾已接種3劑COVID-19疫苗。

英國首相強生宣布24日起取消追蹤COVID-19確診者等防疫措施。圖為1月倫敦街頭。（安納杜魯新聞社）

● 俄羅斯

俄羅斯21日通報新增15萬2337起確診病例，以及735起死亡病例，21日確診數少於20日通報的17萬699起。（編輯：陳正健/核稿：戴雅真、蔡佳敏）1110222