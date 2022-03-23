俄國加強打壓獨立媒體 記者被調查新報遭警告

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）在侵烏戰事持續下，俄國加強打壓獨立媒體，當局對報導俄軍砲擊馬立波婦產科醫院的記者涅夫佐羅夫展開刑事調查，並警告「新報」，而這可能讓這家俄國最大獨立報被迫關閉。

在2月24日派兵入侵烏克蘭後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者將遭罰款，甚至需要坐牢，最長可能被關15年。涅夫佐羅夫（Alexander Nevzorov）是立法後，首位因為散佈俄軍「假消息」而受到調查的知名政治記者暨評論員。

一份聲明中說：「涅夫佐羅夫刻意發布俄軍蓄意砲擊馬立波（Mariupol）一家婦產科醫院的假消息。」

63歲的涅夫佐羅夫是資深的俄羅斯記者，也曾當過國會議員。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，「新報」（Novaya Gazeta）的其中一則報導，在提到一個非政府組織時，沒有依照俄國法律，將其標示為「外國代理人」。「新報」總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov），在去年獲頒諾貝爾和平獎。

俄羅斯監管機關Roskomnadzor透過國營新聞單位發布聲明說：「Roskomnadzor發出正式書面警告，要求新報編輯部和創辦人不得違反俄羅斯聯邦法律。」

若媒體在1年內被監管機關警告兩次，法院可以下令關閉該媒體。

俄羅斯正對不同的意見與獨立媒體進行前所未有的打壓，作法包括要求將非政府的組織及新聞機構標示為「外國代理人」，那是一個帶有強烈貶抑之意、且暗示政府會加強審查的標籤。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110323