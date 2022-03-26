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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏克蘭公布影片 俄核能員工批同胞開戰殺害婦孺

2022/3/26 11:22（3/26 11:50 更新）
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圖為札波羅熱地區一處民宅25日遭到砲火攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭核能權責機關今天公布一段影片，並說內容為4名陪同運送燃料元件的俄羅斯警衛批評俄國在烏克蘭的軍事行動，言談間明顯看似不安。據悉這4人完成任務後並未返回俄國。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在通訊軟體Telegram頻道上表示，這些男子上個月護送一批俄羅斯燃料棒到烏克蘭瑞夫尼（Rivne）核電廠。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）發布聲明，要求「這些員工」快速平安返回俄國。

路透社報導，這段明顯經過剪接的影片顯示這4名員工坐在一張桌子後面，吞吞吐吐地低聲表明自己是俄羅斯國營核子企業員工。

4人解釋，他們2月22日帶著給瑞夫尼核電廠的燃料元件抵達烏克蘭，還說他們於3月17日結束這份承包工作。

其中3人發表批評俄羅斯入侵烏克蘭的言論，有一人說話時一再望向鏡頭旁邊。

有一人表示，他們親眼看到俄國同胞殺害孩童和母親。另一人表示，他們不解俄國軍官怎麼能下令對核電廠開火。

最後一位發言的人說：「我們不想參與此事，或和這件事有任何瓜葛。在我們親眼所見一切之後，我們害怕回去（俄羅斯）。」

俄國2月24日在所謂的「特殊軍事行動」中派出數以萬計士兵進入烏克蘭，目的是削弱烏克蘭的軍事能力、剷除他們口中的危險民族主義者。

俄國表示並未鎖定平民攻擊，還說札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近的戰鬥和明顯的砲擊，是烏方「挑釁」所致。

俄羅斯國營核子企業指出，這些男子已於2月23日將燃料元件送達。烏克蘭國家核電公司說，這4人已經在烏克蘭安全局（SBU）情報人員護送下返回俄羅斯，不過俄羅斯國營核子企業說，截至今天，這4人都沒有回國。

烏克蘭國家核電公司並未立即回覆路透社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110326

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