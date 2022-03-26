澤倫斯基信心喊話 稱重創俄軍逾1萬6000官兵陣亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天透過視訊發表談話說，烏克蘭軍方已經「重創」俄羅斯部隊，並感謝所有協助保衛國家的人們。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基表示：「過去一週，我們英勇的武裝部隊重創了敵人，造成慘重損失。」

澤倫斯基聲稱，從俄國入侵烏克蘭戰爭開始以來，已有超過1萬6000名俄國官兵陣亡，遠高於俄國官方今天公布的估算數據。但CNN無法獨立驗證這些數字。

澤倫斯基表示：「透過限制俄國的行動，我方的守衛者正引導俄國領導階層接受一個簡單且合理的想法，和談是有必要、有意義、迫切及公平的。」

他還說，與俄國的任何談判都必須保障烏克蘭的主權和國家領土完整。

澤倫斯基也提到，烏克蘭本週已設立18條人道疏散走廊，讓3萬7000多人逃離被俄軍圍困的城市，其中包括東南部港市馬立波（Mariupol）的2萬6000多位居民。馬立波已受到俄軍長達數週的無情砲擊。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1110326