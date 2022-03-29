COVID-19全球最新情報3/29

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本土COVID-19疫情有升溫趨勢，4月將維持現行口罩防疫措施，出入特定娛樂場所須打3劑疫苗。圖為在新北市板橋車站出入民眾均依規定配戴口罩。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國COVID-19疫情未見趨緩，上海從28日起分兩階段分區封城。台灣疫情也有升溫趨勢，4月仍將維持現行口罩防疫措施，出入特定娛樂場所須打3劑疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間29日上午7時，全球至少612萬6645人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億8156萬320人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內28日新增34例COVID-19本土個案，個案主要來自基隆小吃店衍生警察群聚12人占大宗，定序與現有本土疫情不同，比較像是越南境外移入病毒株；大潭電廠案增11人染疫次之。

基隆市28日新增10例確診病例，其中一例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人；另外，二信高級中學新增6名高職部學生確診，累計共9名高職部學生染疫。

本土COVID-19疫情有升溫趨勢，疫情指揮中心宣布，自4月1日至4月30日維持現行口罩等防疫措施，唱歌維持須戴口罩，強化特定娛樂場所防疫，顧客至少接種3劑疫苗。

另外，隨著國內疫苗接種意願降低，據疫情指揮中心最新統計，3月底前恐56.4多萬劑疫苗屆期，這將可能是台灣首次大量銷毀疫苗。

● 中國

中國27日新增本土COVID-19病例1219例；另有本土無症狀感染者4996例，其中上海3450例最多。上海從28日起進行新一輪分區封控、篩檢。

專家指出，上海COVID-19疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在向上爆發的潛在風險，須採取更果斷措施。目前上海對封控區嚴控人員流動，加強省際道口管控。

另外，上海至今最少有300名6歲以下兒童染疫，而香港有研究發現，兒童感染Omicron亞型變異株BA.2後的死亡率，是一般流感的7倍，令人關注上海是否像香港出現兒童染疫死亡的情況。

除了上海，中國吉林省多處也因疫情採取管控，導致民眾買菜難。此外，百餘農民工近日被安排赴該省吉林市援建方艙醫院，在5天5夜趕工完成後，卻傳出40多人染疫及無故捱餓的消息，工人無助之餘在網上曝光自身遭遇。

中國持續COVID-19清零方針，激進防疫也衍生亂象，包括恐慌性搶糧、醫院拒診病患，現在還有為博網路流量在核酸檢測站點向防疫人員「獻舞」、割雙眼皮女子被要求自拆傷口縫線等情形。

● 香港

香港28日新增7685名COVID-19確診者，另有143人死亡。自1月初起，香港爆發第5波COVID-19疫情，3月初單日確診病例數曾連續數天超過5萬例，最近1週才開始下降。

據報導，隨著確診病例數下降，最近不少香港民眾開始外出購物聚餐，導致人潮流動增加。

香港中文大學一項研究指出，COVID-19患者病情愈嚴重，罹患乾眼症風險愈高。根據研究，COVID-19康復者中，每5人就有1人出現與乾眼症相關症狀。

● 日本

日本東京都28日新增COVID-19確診4544例，比上週一多了700多例，是連續兩天新增確診比上週同一天增加。

日本放送協會（NHK）報導，截至28日為止的一週內，東京平均每天新增6565.0例，是上一週的88%。

28日新增確診的4544例中，以未滿10歲者有899例占19.8%最高；65歲以上高齡者有226例，約占5%。另外，東京28日重症患者有37例，無新增死亡病例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部28日表示，隨著境內疫情呈現觸頂後緩慢下降的趨勢，預計未來2週和4週內單日新增病例數將分別減少至30萬例和20萬例以下。

上述預測基於多個研究小組截至本月23日對疫情形勢進行的分析結果。雖然各研究小組的預測值不一，但大部分都認為疫情已迎來拐點。

11個小組中有9個預測單日新增病例將於下月6日之前降至30萬例以下；7個小組中有4個預測單日新增病例有望於下月20日前後降至20萬例以下。重症病例方面，研究小組預測重症病例數最多可增至1300至1680萬例，後於下月開始逐漸減少。

● 緬甸

熟悉案情的消息人士透露，遭到關押的76歲緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），因幕僚確診COVID-19，目前正在隔離中，已3天未出庭。

緬甸軍方去年發動政變推翻翁山蘇姬領導的文人政府，引發大規模抗議。翁山蘇姬本人則面臨一長串指控，刑期可能超過150年。

委任律師去年7月告訴法新社，在遭軍方監禁後，翁山蘇姬與幕僚都已完整接種COVID-19疫苗。

● 以色列

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）27日才與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，他的辦公室28日表示，班奈特篩檢COVID-19呈現陽性反應，他「目前感覺良好，將依計畫繼續在家工作」。

班奈特27日也曾前往以色列北部城市海德拉（Hadera），因先前傳出有槍手開槍打死了兩名警察，而聖戰團體伊斯蘭國（IS）聲稱是他們發動攻擊。

在班奈特巡視海德拉市後，由以色列媒體發布的照片顯示，班奈特在聽取警察有關攻擊事件的簡報時有戴口罩。但他與布林肯召開聯合記者會時並未戴口罩。

※ 歐洲

● 法國

路透社報導，法國衛生當局28日表示，境內COVID-19住院患者人數於過去24小時增加467例，來到2萬1073例，為2月1日以來新高。

若與上週比較，住院數據增加1.8%，為連續5天上升，一反2月初以來的持續下降趨勢。

法國COVID-19感染率自3月以來即處上升狀態，新增病例7天移動平均來到6週新高的12萬7488例。

法國COVID-19限制措施大多已於3週前解除。

※ 美洲

● 美國

美國白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，她在隨總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲返美後，檢出對COVID-19呈陽性反應。但她說，總統已施打過疫苗和追加劑，沒有感染風險。

另外，電動車大廠特斯拉的億萬富豪執行長馬斯克（Elon Musk）28日表示，他接受COVID-19檢測，「據稱」呈現陽性反應，但他沒有重大症狀。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平、蔡佳敏）1110329