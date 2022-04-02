俄軍撤離基輔郊外機場 美將提供烏克蘭裝備補給

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圖為烏克蘭南部城市尼古拉耶夫住宅日前被俄軍轟炸後，救援人員在現場搜救。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）最新衛星影像顯示，占領烏克蘭首都基輔郊外機場的俄軍突然不見蹤影；白宮表示，美國將提供補給和裝備給烏克蘭，以防俄國動用生化武器，並將轉交蘇聯製戰車，加強烏東防禦。

●衛星畫面顯示 俄軍已從基輔郊外機場撤離

俄羅斯軍隊數週前就占領位於烏克蘭首都基輔西北方約28公里的安托諾夫機場（Antonov Airport），但最新衛星影像顯示，當地俄軍突然不見蹤影。

美國國防部一名官員於3月31日告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們認為俄羅斯軍方可能已離開機場。美國太空科技公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）釋出的最新衛星影像也證實如此。

●美將提供裝備補給給烏克蘭 轉交蘇聯製戰車

白宮1日表示，美國將提供補給和裝備給烏克蘭，以防俄羅斯在侵烏戰爭中動用生化武器。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，這是鑒於美國和其他國家示警俄羅斯可能部署生化武器，並計劃「假旗行動」（false-flag operation）為發動攻擊鋪路。

美國官員也表示，美方將應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）要求，與盟國合作把一些前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭，以加強防禦烏東頓巴斯（Donbas）地區。

不願具名的美方官員透露，轉交行動很快就會展開，還說這批戰車將讓烏克蘭得以在頓巴斯地區對俄軍執行遠程砲擊，但不願說明戰車數量或由哪些國家提供。

●美擴大制裁 120個俄羅斯與白俄實體列入出口管制

拜登政府1日宣布對俄羅斯與白俄羅斯實施新一輪制裁，將120個實體增列到出口管制實體清單內，其中大多數與軍方有關，實質上禁止它們獲得美國尖端技術。

美國商務部表示，將120個實體列入出口管制實體清單（entity list），是為了「弱化俄羅斯與白俄羅斯的國防、航太、海事等戰略部門的能力，以制裁俄羅斯野蠻攻擊烏克蘭主權的行為」。

白宮表示，這些管控措施可避免讓尖端技術與軟體落入俄羅斯與白俄羅斯軍事部門手中。

美國4月1日宣布對俄羅斯與白俄羅斯實施新一輪制裁，增列120個實體進入出口管制實體清單，其中大多數與軍方有關。圖為俄羅斯軍用車輛。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

●馬立波逾3000人成功撤離

烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）被炸得殘破不堪，是烏國目前人道危機最迫切的地方之一，但有數以千計民眾歷經波折，成功逃離。

澤倫斯基說，這波行動撤離了3071人。這些人得以逃離俄軍對馬立波連續數週的狂轟濫炸，是罕見的一次成功撤離行動。

當地政府表示，至少有5000名居民喪命，估計16萬人仍面臨糧食飲水短缺及沒電可用的處境。

從馬立波撤離的烏克蘭民眾1日晚間搭乘巴士抵達札波羅熱，人們帶著家當和寵物一起避難。（法新社）

●烏克蘭否認攻擊俄國燃料儲存設施

俄羅斯國防部說，莫斯科時間1日清晨5時左右，兩架烏克蘭直升機以極低的高度飛入俄羅斯境內，攻擊貝爾哥羅德市（Belgorod）的燃料儲存設施。

貝爾哥羅德市市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）說，消防隊正在撲滅餘燼。他發文說：「火勢沒有威脅到人命與健康。所有居民都可以回到自己的家。」

烏克蘭最高安全官員駁斥俄方指控。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說：「基於某些理由，他們說這是我們做的，但根據我們掌握到的資訊，這與事實不符。」

俄國媒體報導，俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施1日遭到烏克蘭攻擊，但烏克蘭高階安全官員否認攻擊。（Russian Emergencies Ministry/Handout via 路透社）

●西恩潘籲富豪買12架美製戰機捐烏克蘭

好萊塢影星西恩潘（Sean Penn）呼籲億萬富翁只需一人出資5億美元（約新台幣144億元），為烏克蘭採購2個中隊共12架F-15或F-16戰機，以及飛彈防禦系統，就可能讓烏克蘭戰爭終止。

西恩潘在推特寫道：「根據公開資料，2個中隊的F-15或F-16（即12架比俄國米格或蘇愷性能更好的戰機），且烏克蘭飛行員只要快速訓練（3週時間）就能操作，需要花私人買家約3億美元。另加上2億美元的飛彈防禦系統，總共5億美元。」

他還說：「只要一名億萬富翁，就能夠終結這場在烏克蘭的戰爭。當然，還有一些附加費用，包括武器裝備和維護特殊跑道等，但似乎值得考慮。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110402