COVID-19全球最新情報 4/4

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（中央社台北4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本44都道府縣疫情升溫，警戒第7波疫情；中國疫情3月起大爆發 ，單日新增確診數首度破萬。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間4日上午7時，全球至少615萬2417人感染COVID-19病逝，至少4億9118萬7163人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣3日新增183例本土病例，從基隆到墾丁遍及全台12縣市，以新北市71例最多。群聚疫情仍以基隆群聚為大宗，新增45例，疫調中的新個案達66例待釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，新增183例本土病例、97例境外移入病例，沒有死亡個案，這是今年以來連續第3天本土確診病例破百。

屏東縣政府因應「台灣祭」有COVID-19確診者參加，3日起設置4處篩檢站，首日採檢848人，先出爐731人PCR陰性，另117人仍在檢驗中。

因應「台灣祭」出現COVID-19確診者，屏東大學統計參加活動人數逾120位，甚至有多位學生收到細胞簡訊，校方深夜緊急通知，明日起至4月10日採遠距教學。

● 中國

中國大陸疫情嚴峻，當局堅持動態清零遏止疫情蔓延，目前卻仍呈升溫局勢。官方3日通報，自3月疫情大爆發以來，單日新增確診數首度破萬達1萬3287例。

上海2日共新增8226例確診，其中本土確診438例、本土無症狀感染者7788例。這也是上海自3月爆發本輪疫情以來，單日新增確診數創下最高紀錄。

上海執行「動態清零」政策並進行封控，越來越多民眾表達不滿。一名上海居民發出請命書，要求立刻停止「運動式防疫」，並認為未經民選的地方官員只能逢迎上層、蔑視民意。

中國疫情延燒，江蘇省蘇州市官方2日表示，蘇州轄下常熟市日前確診的1名病例，感染的是Omicron變種病毒中的BA.1.1進化分支，從未在任何COVID-19的病毒數據庫中出現過，與全球不同源。

● 香港

香港官方3日通報新增3709例確診，這是歷時1個半月、2月18日以來，新增確診數首次跌破4000例。過去單日添111個死亡案例，第5波疫情累計8172人死亡。

● 日本

日本疫情延燒，3日至少新增逾4萬例確診病例，東京都新增7899例仍居高不下；沖繩縣已連5天新增逾千例，疫情嚴峻程度續居日本各地之冠。

日本富士新聞網自行統計，截至日本時間3日下午5時10分止，日本全境已新增超過4萬例的4萬2682例確診病例，及35例死亡病例。

日本全境47個都道府縣中，有多達44個都道府縣最近一週新增染疫數高於前週，對恐有在第6波疫情尚未完全收歛下就進入「第7波」疫情之虞，讓專家升高警戒。

日本政府法務省3日表示，法務大臣古川禎久確診感染，是繼少子化擔當大臣野田聖子後，日本內閣第2位染疫的大臣。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部3日通報，截至當天零時，COVID-19確診病例恩曾23萬4301例，累計確診1387萬4216例。

單日確診病例較前一天減少2萬987例，連續3天低於30萬例，較一週前（3月27日）少8萬3771例，較兩周前（3月20日）少10萬332例。政府認為，Omicrone變異株疫情已達到峰值，並從上月底開始緩慢回落。因此，政府決定將從4日起放寬防疫措施兩週。若今後兩週境內疫情呈現明顯下降趨勢，醫療體系趨穩，政府將研討全面解除保持社交距離限制措施。

新增死亡病例306例，累計死亡1.7235萬例，平均致死率為0.12%。

● 柬埔寨

柬埔寨去年11月中允許入境免隔離，帶動國際旅客到訪。官方指出，今年第一季，柬埔寨迎接超過15萬名國際旅客、年增114%；同時，吳哥窟門票收入超過新台幣2000萬元。

「高棉時報」（Khmer Times）報導，柬埔寨觀光部統計處處長索菲瑞（Kong Sopheareak）表示，今年1至3月共有15萬1680名國際旅客到訪柬埔寨，其中8萬6588人搭機入境、年增158%。

※ 美洲

● 美國

英國知名演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在紐約百老匯新劇「馬克白」（Macbeth）中擔綱演出，不料2日傳出他接受COVID-19檢測時呈陽性，接下來一週該劇大部分演出被迫取消。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110404