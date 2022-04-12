COVID-19全球最新情報4/12

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（中央社台北12日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，11日新增439起本土個案，行政院有3名駕駛人員確診。中國疫情不見趨緩，多個省市因防堵疫情而封路，導致上千萬輛貨車受困，造成物流癱瘓。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少618萬713人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億9928萬7016人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

行政院發言人羅秉成11日說，行政院共有3名駕駛人員確診，行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊經PCR採檢後都是陰性、居家隔離中。羅秉成還說，行政院長蘇貞昌日常工作並未接觸這些確診的駕駛人員，為審慎起見，蘇貞昌11日上午前往醫院進行PCR，經採檢結果為陰性，目前身體狀況良好。

另外，台中市議員施志昌的助理確診，副總統賴清德曾於4月9日與施志昌出席相同餐會。總統府11日說，確診者未出席活動，施志昌篩檢為陰性，賴副總統與施志昌也不同桌，但為求慎重起見，賴副總統一早也進行快篩，結果為陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公布國內新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入，117例為航班落地採檢陽性，本土案例數仍維持在高點，本土個案及境外個案都算是今年次高；另，確診個案無新增死亡。

11日新增個案分佈18縣市，仍以新北市145例最多、台北市100例次之、基隆市36例第3，其餘依序為高雄市32例、桃園市25例、花蓮縣21例、宜蘭縣14例、新竹縣12例、新竹市及屏東縣各10例、台中市9例、嘉義縣及台南市各6例、彰化縣5例、雲林縣4例、苗栗縣2例、嘉義市及台東縣各1例。

國內疫情持續，多數高染疫國家陽性率逾5%，陳時中說，台灣維持0.5%，連續多天維持單日新增400例，疫情是否穩定控制仍待觀察。

另外，指揮中心11日公布確診者居家照護醫療協助措施，由醫師遠距看診，藥師送藥到府，給予支持性治療及症狀治療，但不包含抗病毒口服藥，實施日期尚未公布。

指揮中心另指出，10日已與輝瑞簽約增加採購70萬人份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬人份將於第2季前到貨。

● 中國

中國官方11日通報COVID-19新增病例數比10日再增1133例達2萬7595例，顯見北京當局堅持執行動態清零，不但疫情沒趨緩還持續加劇，累積的民怨也不斷升高。

上海為實現動態清零而一度封城，民怨沸騰。上海市官方表示，全市會實施分區差異化防控，7624個區列為封控區、2460個區列為管控區、7565個區列為防範區，封控區居民仍禁止出戶。

北京市11日下午通報，新增4例本土COVID-19確診，均為先前感染者的密切接觸者。當地官員表示，要堅持動態清零方針不動搖。

廣州市衛健委表示，根據疫情防控需要，11日零時開始市民非必要不得離市，有需要出城的市民須持48小時核酸陰性證明。官方正加快興建方艙醫院。

中國防疫堅持執行動態清零但越清越失靈，香港學者表示，這是中國作繭自縛，若中國有能力研發更有效疫苗，或者是直接向外國採購施打，其實沒有必要實施這項防疫政策。

中國歐盟商會日前則致信中國國務院副總理胡春華，建議中方借鑑新加坡模式調整防疫政策，包括允許無症狀及輕症感染者在家隔離，並施打mRNA疫苗。

● 香港

香港疫情持續趨緩，最近兩天的確診人數都低於2000人。衛生官員公布，本地繼10日有1921人確診後，11日染疫人數進一步下降至1407人染病。此外，過去24個小時再多57名確診者死亡。第五波疫情自1月初爆發至今，累計有117萬8000多人確診，另有8614人死亡。

官方已準備放寬防疫措施，民間對恢復「自由」也是躍躍欲試，香港正為走出抗疫枷鎖作準備。

● 日本

日本厚生勞動省11日表示，一名抵達東京成田機場的30多歲女性感染了Omicron變異株XE，這是日本首度發現Omicron變異株XE案例，這名女性曾到過美國。

日本朝日電視台新聞網報導，這名30多歲女性3月26日搭機抵達東京成田機場（位於千葉縣），無症狀，曾打過兩劑疫苗。

XE為Omicron的2種亞型BA.1及BA.2混合體 。日本國立感染症（傳染病）研究所表示，XE傳染速度比BA.2還要快12.6%。

● 泰國

泰國政府為了減輕醫療體系負擔，確診COVID-19的輕症或無症狀患者可以居家隔離，曼谷有上百間診所和藥局加入政府的計畫，透過電話和網路追蹤病況，讓民眾可安心在家養病。

曼谷是泰國人口最密集的都市，確診者數目龐大，泰國國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）和曼谷市政府聯合發起居家隔離治療計畫，主要針對無症狀或輕症患者，由醫護人員定期通過視訊或電話溝通確認患者狀況，確保他們安全無憂地在家隔離並治療。

以今年3月份來看，僅曼谷就有超過10萬人居家隔離，5萬人在排隊等待醫療院所分送的醫療資源。

※ 歐洲

● 英國

即將過96歲生日的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）2月感染COVID-19，儘管幕僚當時對她的病情輕描淡寫，但她如今首度談起染疫時的身體狀況，說自己當時嚴重疲勞。

根據白金漢宮10日釋出的影像畫面，女王對一名曾須使用呼吸器的確診者談起新型冠狀病毒時說：「這確實讓人非常疲憊和筋疲力盡，對吧？這是一場恐怖的大流行病，不是個好結果。」

女王去年10月在未經事先安排的情況下住院一晚，而她住院一事白金漢宮也是後來才證實，自此，外界對她健康情況的憂慮一直揮之不去。

● 塞爾維亞

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）10日坦承，因拒打COVID-19疫苗導致許多比賽無緣參與，讓他「感到十分難過，心理、身體上都是」，但他正努力「向前邁進」。

世界排名第1的喬科維奇因堅持不打疫苗而遭澳洲取消簽證，不得參加澳洲網球公開賽，也無緣爭奪他在澳網的第10座冠軍。他後來也因沒打疫苗錯過印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）、邁阿密名人賽（Miami Masters）。

喬科維奇在2022年只亮相過1次，他2月曾參加杜拜網賽，但僅打了3場。

※ 美洲

● 美國

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）11日透過推特表示，COVID-19病毒檢測成陰性，將在12日結束隔離。至於因為確診延後的亞洲行程將延至何時，她並未說明。

裴洛西於7日驗出COVID-19陽性反應，雖然沒有症狀，但由她率領的國會代表團亞洲行因此延後。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平、蔡佳敏）1110412