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通膨漲不停 美國3月消費者物價指數估升破8%

2022/4/12 10:18（4/12 10:30 更新）
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美國通貨膨脹率居高不下，經濟學家表示，美國3月消費者物價指數可能升破8%。圖為加州華人超市的肉攤。（中央社檔案照片）
美國通貨膨脹率居高不下，經濟學家表示，美國3月消費者物價指數可能升破8%。圖為加州華人超市的肉攤。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）白宮今天警告，美國通貨膨脹率已居高不下，隨著俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，3月通膨恐進一步攀升。經濟學家表示，美國3月消費者物價指數可能升破8%。

法新社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「我們預期3月整體通膨將顯著升高。」美國明天將公布3月消費者物價指數（CPI）。

全球最大經濟體美國逐漸從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，物價以創紀錄速度飆漲，在截至2月的12個月中，消費者物價指數年增7.9%，續創40年來新高。

推動物價上漲的一連串因素包括零組件和勞動力短缺、運輸延誤以及政府刺激政策激起消費者的強勁需求。

明天公布的3月報告將首次全面涵蓋俄羅斯入侵烏克蘭和西方實施報復性制裁所引發的結果，上述情況皆導致包括汽油在內的能源價格飆升。

莎琪將物價上漲歸咎俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），她預期整體通膨與核心消費者物價指數（Core CPI）間將出現「巨大差異」。核心消費者物價指數扣除掉波動性較大的糧食與能源價格。

經濟學家表示，年通膨率可能接近8.5%，創1981年底以來新高。

根據分析師的預測值中位數，2月消費者物價指數月增0.8%，3月將增至1.2%，而核心消費者物價指數則將維持0.5%不變。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110412

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