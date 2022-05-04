COVID-19全球最新情報 5/4

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（中央社台北4日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台灣新增本土確診和死亡病例雙雙創新高；中國北京疫情有升溫趨勢；香港則疫情趨緩，第二階段放寬防疫限制。

醫生警告，近日研究發現，有氣喘的兒童一旦感染COVID-19，氣喘發作與接受治療的頻率恐增加。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間4日上午7時，全球至少624萬49人感染COVID-19病逝，至少5億1467萬4327人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心3日宣布，新增2萬3102例本土病例，創單日新高，雙北桃園基隆及台中皆破千例，中重症增25人。5人死亡，創今年單日新高，年齡介於70至90歲，皆有慢性病史，都無打過疫苗；今年累計23人死亡，過半未接種疫苗；另境外移入新增37例。

教育部公布最新統計，確診學生單日新增3292例，各級學校累計2萬698名學生染疫，首度突破2萬人；全國有22縣市、1736校採全校或部分班級暫停實體課。

社區藥局將有抗病毒藥物，中央流行疫情指揮中心表示，依最新規劃預計5日配送2萬人份口服藥至各縣市設置1至2家核心藥局，作為大型倉庫存放，提供居家照護使用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，輝瑞口服藥現階段庫存約為35萬人份，預計本週配送27萬人份至各縣市，提供醫院住院、門急診及居家照護使用，7日將再有20萬人份到貨，屆時將仍有28萬人份庫存。

台灣逐步放寬防疫管制，入境檢疫天數縮短為「7+7」天，7天居家檢疫、7天自主健康管理，新制9日零時起上路。

● 中國

中國官方3日通報COVID-19新增病例6074例（含確診與無症狀感染者），其中本土新增6015例，重災區上海本土新增降至5669例，而首都北京新增本土染疫數首破6字頭達62例，當地疫情有升溫趨勢。

本土病例以上海市的274例最多，其次為首都北京市的51例。另新增死亡20例，均為本土病例，都在上海。

上海3日通報本土COVID-19新增病例共5669例，本土確診病例274和無症狀感染者5395例。新增病例數較前一天減少1664例，確診數與無症狀感染數與日前相比均下降甚多，疫情似見曙光。上海這一波疫情從4月17日開始，已累計死亡474例。

據北京市衛健委官網，2日北京新增62例本土感染病例，包括51例確診病例和11例無症狀感染者。從4月22日至今，北京這一波疫情的病例數已超過400例。

綜合媒體報導，北京市公園管理中心和北京市文物局2日發布通告，根據疫情防控工作要求，3日起，頤和園、天壇公園、北海公園等各景區都將關閉所有室內展廳展館；北京地區博物館室內展廳全部暫停開放。

● 香港

由於疫情趨緩，香港行政長官林鄭月娥3日宣布第二階段放寬防疫限制，各項放寬措施自19日起生效，但當中3項措施提前於5日起實施，包括餐廳每桌由現有的4人增至8人。

此外，5日起，多類康樂體育場所包括泳池、沙灘、水上活動中心和水上樂園將會重開；市民在戶外運動或在郊野公園不用戴口罩。

自19日起，酒吧、浴室、夜店、卡拉OK和郵輪重開，酒吧可以經營至凌晨2時，但最多4人一桌。

其他放寬措施還有：餐廳晚間最後經營時間由目前的10時延長至午夜12時；宴會人數上限也由20人增至120人；電影院人數上限由目前占總容納人數的5成增到8成半，觀眾可以飲食。

香港3日新增290例確診，另有7名確診者死亡，第5波疫情累計有119萬2400多例確診，累計有9112人染疫死亡，病死率0.76%。

● 日本

東京都3日新增3357例確診病例，連續22天低於上週同日，疫情持續趨緩；不過，沖繩縣新增1761例創週二新高紀錄，疫情仍相當嚴峻。日本全境今天至少新增逾3萬例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至日本時間晚間6時止，日本全境單日至少新增3萬481例確診病例，及55例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數796萬875例，包括2萬9703例死亡病例。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部3日表示，境內報告首例確診感染Omicron亞型毒株BA.2.12.1的境外移入性病例。

這起病例為已完成三劑疫苗接種的50多歲女性，於上月16日自美入韓後次日就確診感染，尚未出現異常症狀。

BA.2.12.1生成於美國，是被稱為「隱形Omicron」的BA.2系列的亞型毒株。據了解，BA.2的傳播速度較Omicron要快三成，而BA.2.12.1的傳播速度較BA.2還要快23至27%左右。防疫部門表示，尚未發現其對重症率產生影響的證據。

● 菲律賓

宿霧太平洋航空表示，公司的菲律賓國內航線運量100%恢復，國際航線預計2023年或2024年能恢復疫情前運量。圖為旅遊景點長灘島，攝於4月15日。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年5月3日

菲律賓觀光部指出，2月開放邊境以來，造訪菲國外籍旅客已突破30萬人次。宿霧太平洋航空表示，公司的國內航線運量100%恢復，國際航線預計最快將於明年恢復疫情前運量。

隨著菲律賓疫情緩和，菲國持續推動旅遊業復甦。菲國觀光部指出，4月抵菲外籍旅客大幅成長，2月10日到4月25日，已有31萬9047名外籍旅客入境。

2月10日起，菲律賓開放免簽證國家旅客入境短期商務旅行或觀光，並於4月1日起，向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。完整接種者入境菲國後無需再隔離檢疫。

※ 美洲

● 美國

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）發言人2日宣布，賀錦麗3日將恢復上班，並說她近一週前檢測COVID-19呈現陽性反應，如今再次檢測呈陰性反應。

賀錦麗的新聞秘書艾倫（Kirsten Allen）表示：「2日副總統COVID-19快速抗原檢測呈陰性反應，她3日將回來上班。」艾倫還說，賀錦麗在公開場合仍會戴上口罩幾天。

● 哥斯大黎加

哥斯大黎加衛生部表示，將提供第4劑疫苗給免疫系統低下以及50歲以上的民眾。當局表示，第4劑疫苗為選擇性質，可於第3劑施打過後3個月申請。

根據官方數據，哥斯大黎加85%人口已經施打過至少1劑疫苗，79%打了2劑，41%接種3劑。

哥斯大黎加迄今累計確診超過85.2萬例，8405人病歿。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、蔡佳敏）1110504