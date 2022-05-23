烏首審俄士兵戰爭罪判無期徒刑 波蘭總統會澤倫斯基

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭首起戰爭罪審判今天判決俄士兵無期徒刑，但俄軍對烏克蘭東部的攻勢越來越猛烈，試圖形成包圍圈，北頓內茨克（Severodonetsk）幾乎是24小時不間斷遭砲轟。

● 波蘭總統會見澤倫斯基 支持烏克蘭加入歐盟

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）承諾全力支持烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），還說必須尊重那些為歐洲「流血」的人們。

杜達在基輔向烏克蘭國會發表演說。他說，只要烏克蘭還未進入歐盟，他就不會放棄努力，而烏國若成功入歐將歸功於華沙（Warsaw）。

此外，塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）表示，他即將代表非洲聯盟（African Union）訪問俄羅斯和烏克蘭。薩勒為現任非洲聯盟輪值主席。

●俄侵烏等衝突影響 全球逾1億人流離失所

聯合國難民署（UNHCR）表示，受到俄羅斯在烏克蘭發動戰爭等衝突影響，全球流離失所的人數首度突破1億大關。

聯合國難民署說：「受到俄羅斯入侵烏克蘭和其他致命衝突影響，被迫逃離衝突、暴力、侵犯人權和迫害的人數，首度達到破億的驚人里程碑。」

聯合國難民署表示，在2021年底，衣索比亞、布吉納法索、緬甸、奈及利亞、阿富汗及剛果民主共和國發生連串暴力事件後，被迫流離失所的人數就已經逼近9000萬。

● 烏克蘭安赫德發生不明爆炸 莫斯科指派市長受傷

烏克蘭一名官員和俄羅斯通訊社證實，在俄軍占領下的烏國南部城市安赫德（Enerhodar），由莫斯科指派出任的當地市長在一場不明爆炸中受傷。

法新社報導，俄軍控制安赫德和附近的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠後，舍甫奇克（Andrey Shevchik）獲莫斯科任命為安赫德市長。

安赫德原有的市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在Telegram上發文表示：「我們已確認，自稱『人民政府』首長的舍甫奇克和保鑣都在爆炸中受傷。」

奧羅夫說，他們因「不同程度的傷害」住院。除了他們外，爆炸並未造成其他人受傷，案件具體狀況仍待調查。

● 俄代表稱準備恢復和平談判 決定權在基輔手上

繼烏克蘭21日排除與俄羅斯恢復停火談判之後，俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。

梅丁思基接受白俄羅斯電視台訪問時表示：「就我方來說，我們已準備好繼續對話。凍結談判完全是烏克蘭方面的提議…球現在在他們手上。俄羅斯從未拒絕談判。」

●結束15年營運 星巴克退出俄羅斯市場

全球最大咖啡連鎖品牌星巴克公司表示，公司在俄羅斯營運15年後要退出當地市場。星巴克加入速食業巨擘麥當勞的行列，標誌著部份西方頂級商業品牌在俄國業務的終結。

總部設於美國華盛頓州西雅圖的星巴克公司在俄國擁有130間店面，且擁有將近2000名員工，由經營商艾爾沙亞集團（Alshaya Group）全權所有和經營。

俄國於2月下旬軍事侵略烏克蘭後，星巴克3月初關閉在俄國的店面，並暫停當地的所有商業活動。

●Z、V字成俄羅斯侵略象徵 烏克蘭國會通過禁用

烏克蘭國會通過禁用俄羅斯軍隊用以宣傳俄烏戰爭的Z與V字，但同意總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求，允許Z與V用於教育及歷史目的。

反對黨議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在Telegram上表示，國會（Verkhovna Rada）423名議員有313人同意禁用Z及V兩字。

澤倫斯基否決稍早的版本，要求允許Z與V出現在博物館、圖書館、科學作品、教科書等類似狀況中。

Z與V在俄語中並不存在，但一直被廣泛使用，特別是常被用於俄軍軍車和裝備，用以宣傳俄烏戰爭。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110523