烏軍仍掌控北頓內茨克化工廠 澤倫斯基發言挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄烏戰事延燒之際，烏克蘭總統澤倫斯基11日透過視訊在新加坡「香格里拉對話」發表特別演說。美媒指出，澤倫斯基呼籲亞洲國家支持抵禦俄羅斯侵略，隨後還說國際社會應助台灣抗中國侵略。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏俄軍隊在烏東北頓內茨克市激戰，烏方稱仍掌控市內的化工廠。另根據美媒，烏克蘭總統澤倫斯基首度公開聲援台灣，是烏國政府成員迄今對台灣發表的最堅定捍衛言論。

●俄轟炸烏西城市 烏稱仍掌控北頓內茨克化工廠

烏克蘭特諾皮爾州（Ternopil）州長楚西（Volodymyr Trush）12日在線上記者會表示，烏西城市克奧提科夫（Chortkiv）遭到飛彈襲擊，一處軍事設施部分被毀，22人受傷。

另外，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）11日表示，烏克蘭仍掌控北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot），有數百名平民躲在那座化工廠內避難。蓋戴稍早說俄羅斯砲轟這座化工廠，造成數噸燃油外漏後引發猛烈大火。

俄羅斯支持的分離主義分子曾宣稱，有300到400名烏克蘭戰士被圍困在當地。

●烏申請加入歐盟 歐盟執委會主席承諾會有進展

烏克蘭東部與南部戰事方酣之際，歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11日突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）時表示，歐盟委員會將在下週就烏克蘭的歐盟候選國地位提出明確信號，這是歐盟首次公開表明時間。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不斷敦促盡快讓烏克蘭加入歐盟，以此降低烏克蘭的地緣政治脆弱性。但歐盟官員和領袖警告說，即便擁有候選資格，實際成為歐盟成員可能也需要數年甚至數十年的時間。

另據「週日畫報」（Bild am Sonntag）報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於七大工業國集團（G7）高峰會於6月底登場前，偕同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）走訪基輔。

●香格里拉對話落幕 美媒：澤倫斯基籲國際助台抗中

為期3天在新加坡召開的本屆「香格里拉對話」亞洲安全會議12日落幕，烏克蘭戰爭及美中關係日益緊繃這兩項議題，幾乎在每場會議中占據主要位置。

澤倫斯基透過視訊對會議發表演說，備受矚目。他警告與會代表，烏克蘭受到侵略，威脅到以規則為基礎的秩序，並導致全世界面臨饑荒和糧食危機的危險。

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）撰文指出，澤倫斯基透過視訊在「香格里拉對話」發表演說，呼籲亞洲國家支持抵禦俄羅斯侵略，隨後還說國際社會應助台灣抗中國侵略。

羅金在一篇題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前先支持台灣」的專文中寫說，澤倫斯基這席話甘冒著擾亂烏克蘭與中國微妙平衡的風險，但澤倫斯基堅稱，侵略者無論在哪裡出現，都必須勇敢面對。亞洲各國必不能等到危機來臨才代表台灣展開行動，否則將重蹈歐洲在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵攻打烏克蘭的覆轍。

●烏榖物出口面臨瓶頸 斯里蘭卡恐被迫增購俄油

俄羅斯侵略導致烏克蘭經黑海穀物出口停止，全球糧食安全面臨危機，造成普遍性短缺、價格飆漲。

烏克蘭副外長塞尼克（Dmytro Senik）表示，烏克蘭已經建立從波蘭和羅馬尼亞出口穀物的兩條路線，以避免全球糧食危機，但是兩條路線都有瓶頸，使得供應鏈受到影響。

另外，斯里蘭卡正遭逢前所未見經濟危機，油料嚴重短缺。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）告訴美聯社，斯里蘭卡恐將被迫向俄羅斯採購更多石油。

儘管美國與盟友試圖切斷莫斯科藉以支持進行戰爭的金流，俄羅斯出售原油提供大幅折扣，對許多國家極具吸引力。

●俄羅斯麥當勞 改名再出發

莫斯科的麥當勞（McDonald's）餐廳12日再次開張，不過，新的老闆是俄羅斯人，名稱也改成Vkusno & tochka，意思是「美味，就是這樣」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國速食連鎖店之王麥當勞因道德考量離開俄國，俄羅斯速食業出現新曙光，最初將有15家重新命名的原麥當勞分店在首都及周邊地區開張。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110612