俄烏戰爭將滿半年 澤倫斯基示警、美籲僑民撤離

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（中央社基輔23日綜合外電報導）本月24日是烏克蘭獨立31週年紀念日，也是俄烏戰爭滿6個月之日，烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄國可能在未來幾天發動更多重大攻擊。美國駐烏克蘭大使館則呼籲僑民迅速撤離。

●澤倫斯基警告：若俄軍發動攻勢 將面臨強力反擊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告莫斯科，如果俄軍在8月24日烏克蘭獨立日前後發動新一波攻勢，烏軍勢必強力反擊。

澤倫斯基說，「俄羅斯一直這樣做（指發動攻擊）。他們能增加攻擊次數嗎？當然可以，他們可能在23日至24日這樣做。」

澤倫斯基指出，「如果俄軍攻擊我們，就會遭到反擊，強力的反擊。我想告訴他們，我們的反擊力道將日益加大，隨著時間越來越強。」

●俄軍恐在烏克蘭獨立日加強攻勢 美使館籲僑民速撤

美國駐基輔大使館警告，俄羅斯計劃近日加強對烏克蘭民用基礎設施和政府機構的攻擊，呼籲美國公民透過各種可能方式「立即」離開烏克蘭。

美國駐烏克蘭大使館發布最新安全警報表示：「根據國務院消息，俄方正加緊準備，以在未來數天內對烏克蘭民用基礎設施和政府機構發動攻擊。」使館敦促美國公民，若可能應立即撤離烏國。

●俄烏戰爭將滿半年 歐盟支持烏克蘭力度恐減

俄羅斯進犯烏克蘭將滿半年，戰事走向混亂不穩的僵局，不僅輿論疲乏，雙方戰士更深陷心力交瘁的「地獄」。專家分析，歐盟未來馳援力度將面臨更多不確定性，但不會放棄烏克蘭。

政治新聞網Politico分析歐盟接下來對於俄烏持久戰的態度，以及需要注意的發展關鍵。Politico指出，資深歐盟官員坦言，今年秋天或初冬很可能會出現「危機點」，也就是成員國開始感受到戰爭帶來的嚴峻經濟陣痛，同時需更賣力掏錢支援烏克蘭的時間點。

歐洲內部的分歧也不可忽視，一邊是法、德、義，另一邊則是波蘭、波羅的海與北歐國家。法德仍舊擔心這場戰爭是否需要北大西洋公約組織（NATO）直接參與，或俄國訴諸非傳統武器的可能性。

Politico分析，雙方對俄羅斯下一步制裁的辯論將會出現明顯分歧，鷹派成員國正敦促法德義三大國對俄國祭出更快、更強硬的能源制裁，如石油禁運等，協議也恐將越來越難達成。

●俄烏簽穀物出口協議以來 約72萬噸糧食運離烏克蘭

烏克蘭農業部表示，在聯合國和土耳其斡旋下達成重啟烏克蘭黑海三大港口的協議後，目前已有33艘、載運總計近72萬噸穀物的貨輪駛離烏克蘭。

莫斯科和基輔當局7月22日在聯合國和土耳其斡旋下，簽署一項協議，重新開啟烏國位於黑海的三大港口。

位於土耳其、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）統計，烏國黑海三港迄今已出口72萬1449噸穀物和糧食。

●俄烏開戰以來 烏克蘭重要農產品出口量腰斬

烏克蘭農業部最新數據顯示，自俄羅斯今年2月入侵以來，烏克蘭的重要農產品出口量與去年同期比起來幾乎腰斬。

根據烏克蘭農業部數據，從今年2月24日到8月15日之間，烏克蘭農產品出口量從去年同期的1950萬公噸左右，下滑到1000萬公噸。

預計2022年烏克蘭的穀物收成將從2021年創紀錄的8600萬公噸減少到5000萬公噸左右。

●波蘭總統杜達抵基輔 商討援助烏克蘭事宜

波蘭總統幕僚長斯羅特（Pawel Szrot）表示，總統杜達（Andrzej Duda）已抵達基輔，準備商討進一步援助烏克蘭事宜，包括軍事援助。

路透社報導，斯羅特告訴記者，杜達「此次訪問行程包括會見烏克蘭總統澤倫斯基，並就軍事援助以及在經濟、人道和政治等方面保護烏克蘭進行會談」。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110823