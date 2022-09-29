北韓才試射飛彈釀緊張情勢 賀錦麗親訪非軍事區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天動身前往南韓首爾與分隔南北韓的非軍事區（DMZ）；北韓數小時前才試射飛彈，凸顯這個區域持續存在的緊張情勢。

路透社報導，賀錦麗的幕僚指出，此次造訪意在展現美方對南韓安全堅定不移的承諾，但在北韓昨天朝東方海域發射短程彈道飛彈後，又面臨新的急迫性。

美國總統拜登的幕僚一直在這個區域鞏固聯盟以對付中國，包括為了台灣問題。但南韓總統尹錫悅在美國有線電視新聞網（CNN）25日播出的訪談中表示，當台灣發生衝突時，北韓更有可能會發動挑釁，聯盟應先關注這個問題。

北韓昨天的試射是25日以來的第2次；這次試射2天前，南韓軍隊與美軍在南韓東岸水域進行有航空母艦參與的聯合軍演。

北韓領導人金正恩說，平壤正在發展核武和飛彈，以抵禦美國的威脅。

賀錦麗在日本美軍基地暫作停留後，稱北韓近日的飛彈試射行為是「威脅區域穩定並違反聯合國安全理事會多項決議的非法武器計畫」一環。

賀錦麗是首位造訪南北韓非軍事區的拜登政府高階官員，預料她將先會晤尹錫悅。

美國多位前總統都曾造訪非軍事區，拜登本人在擔任總統之前也來過，但前總統川普2019年第三度會見金正恩，是第一位在當地親自會見北韓領導人的美國總統。川普當時試圖說服金正恩放棄核子和飛彈計畫未果。

兩韓非軍事區常被形容是世界上最後的冷戰前沿，自1950年到1953年的韓戰以停戰協議而非和平條約結束以來便存在至今。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110929