俄中止參與黑海穀物出口協議 又有軍官被蒲亭開除

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（中央社基輔30日綜合外電報導）莫斯科宣稱，為回應烏克蘭使用無人機攻擊俄國艦隊，決定中止參與黑海穀物協議。與此同時，俄羅斯又有軍官被開除，俄軍在烏克蘭中部地區的司令拉賓一級上將據傳遭到革職。

● 俄羅斯暫停參與烏國穀物出口協議

俄羅斯29日宣布暫停參與由聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，並將此舉歸咎於無人機攻擊克里米亞的俄國船隻。聯合國隨即呼籲保留這項具有里程碑意義的重要協議。

俄羅斯國防部指控，烏克蘭用16架無人機攻擊駐紮在克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）附近的黑海艦隊，且英國海軍「專家」也有參與協調這次「恐怖攻擊」。塞凡堡是黑海艦隊在克里米亞的母港。

針對俄方指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）反批俄方「對自有設施進行虛構的恐怖攻擊」。

聯合國、烏克蘭、俄國和土耳其7月22日簽署所謂的「黑海協議」後，截至目前已有超過900萬公噸的玉米、小麥、向日葵相關產品、大麥、油菜籽和大豆從烏克蘭出口。

● 俄黑海艦隊母港遇襲 烏媒發無人艇攻擊畫面

俄羅斯表示，烏克蘭在塞凡堡發動大規模無人機攻擊，破壞一艘船隻。烏國媒體流傳的影片顯示有動用無人艇。

英國天空新聞網（Sky News）上傳一段烏克蘭媒體分享的無音軌黑白影片顯示，無人艇攻擊俄羅斯在塞凡堡的船艦。英國天空新聞網表示，他們無法核實這段影片真偽。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，俄羅斯高階官員稱有9架無人機攻擊。

俄方同時表示，英國海軍還「涉及策畫、組織並執行今年9月26日在波羅的海的恐怖行動，炸毀北溪1號和北溪2號天然氣管線」。對此，英國國防部回應「俄羅斯國防部透過散播天大假消息，以分散各界對他們在非法入侵烏克蘭災難性表現上的注意力。」

● 俄中止參與黑海穀物出口協議 引來譴責

俄羅斯中止參與聯合國促成的黑海穀物協議，嚴重打擊各方為緩解全球糧食危機所作努力，激起國際社會憤怒反應。

美國總統拜登譴責莫斯科退出協議的舉動「令人憤慨」，並稱這會加劇飢餓問題。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯中止參與黑海穀物協議，是藉由加劇人道危機，將糧食武器化。

歐盟呼籲俄羅斯改變中止參與黑海穀物協議的決定。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特上寫道：「俄羅斯決定中止參與黑海協議，導致穀物和肥料的主要出口路徑面臨風險，而這些產品都是烏克蘭戰爭所引發的全球糧食危機所急需要的。」「歐盟敦促俄羅斯改變其決定。」

● 蒲亭開除烏克蘭中部俄軍司令

俄羅斯部隊在烏克蘭中部地區的司令拉賓（Alexander Lapin）一級上將傳出29日遭到革職，但俄羅斯國防部尚未正式宣布拉賓去職。

網媒gazeta.ru報導，拉賓在對烏克蘭的特別行動期間，曾獲總統蒲亭（Vladimir Putin）授予「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia）榮銜。

但俄羅斯車臣共和國領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）之前曾指控拉賓擅離戰鬥位置，拉賓的地位及獲頒軍事獎章的公信力，也受到俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner PMC）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）質疑。

● 傳前英相手機遭俄國特工駭入

英國「週日郵報」（The Mail on Sunday）29日報導，前英國首相特拉斯（Liz Truss）任職外交部長期間，私人手機疑遭俄國特工駭入，但此消息未獲官方證實。在野黨人士紛紛呼籲展開調查。

法新社與路透社雙雙引述週日郵報報導指出，俄國特工獲取特拉斯與國際盟友協商「最高機密細節」，以及她與密友、即後來成為財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的私人訊息。

報導指出，外流訊息據信含與多國外交部長在俄烏戰爭方面的討論，包括關於武器運輸的細節。

● 華郵：俄國在摩爾多瓦培植勢力

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，烏克蘭情報機構取得的文件顯示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已動用取自部分大型國營企業的數千萬美元資金，來培養在摩爾多瓦的政治人脈，以期能使該國的政治立場轉為親俄。

長期以來，俄國支持摩爾多瓦境內的一個親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria），並派軍進駐。

多名官員指出，在俄烏戰爭爆發最初數月，摩爾多瓦政府曾擔心，俄軍坦克車將跨界而來，尤其是擔憂40英里外的烏國敖德薩港（Odessa）淪陷後俄軍恐將入境。

如今俄國的立即軍事威脅雖已消退，但摩爾多瓦緊張氣氛仍不斷升高，由於天然氣的使用，以及鄰國烏克蘭能源設施遭攻擊後面臨的後果，恐使摩爾多瓦政權生變。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1111030