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俄中止參與黑海穀物出口協議 全球糧食危機恐再起

2022/10/30 19:57（10/30 20:38 更新）
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圖為穀物出口協議實施後，8月19日在烏克蘭黑海港口敖德薩裡可見大型貨輪值勤。（路透社）
圖為穀物出口協議實施後，8月19日在烏克蘭黑海港口敖德薩裡可見大型貨輪值勤。（路透社）
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（中央社莫斯科/基輔30日綜合外電報導）俄羅斯昨天中止參與聯合國促成的黑海穀物協議，嚴重打擊各方為緩解全球糧食危機所作努力，激起國際社會憤怒反應。美國國務卿布林肯指控莫斯科是在利用糧食作為武器。

路透社報導，莫斯科宣稱，為回應烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯艦隊，決定中止參與黑海穀物協議。根據俄羅斯國防部的說法，烏克蘭昨天早上出動16架無人機襲擊克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）附近的黑海艦隊，而英國海軍「專家」參與協調這次「恐怖」攻擊。

俄羅斯致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表示將「無限期」中止黑海穀物協議，因為無法按協議「保證民用船隻航行的安全」。俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在推特寫道，俄羅斯要求聯合國安理會明天就烏克蘭無人機襲擊事件召開會議。

由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議允許烏克蘭從黑海港口出口糧食作物，目的在避免飢荒以及抑制通貨膨脹。美國總統拜登譴責莫斯科退出協議的舉動「令人憤慨」，並稱這會加劇飢餓問題。

拜登說：「他們的所作所為毫無理由。聯合國談判達成的這項協議，就此終結。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯中止參與黑海穀物協議，是藉由加劇人道危機，將糧食武器化。

布林肯發布聲明稱：「俄羅斯破壞這些重要糧食出口的行為，本質上是一份聲明，告訴世界各地的人們和家庭應為食物支付更多費用，否則就會挨餓。」

土耳其伊斯坦堡黑海穀物協議協調中心聯合國協調員阿布杜拉（Amir Abdulla）表示，5艘駛出和4艘駛入的船隻已安全通過人道走廊。該協調中心是由來自聯合國、俄羅斯、烏克蘭和土耳其的官員所組成。

阿布杜拉聲明稱：「駛出和駛入的船隻各有超過10艘等候進入走廊。」他說，相關各方今天並未就船隻的移動達成協議。

對於美方指責莫斯科所作決定，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）進行了駁斥。他在Telegram稱：「華盛頓對塞凡堡港恐怖攻擊的反應確實令人憤慨。我們沒有看到任何譴責基輔政權魯莽行為的動靜。」

安托諾夫說：「所有和英國軍事專家參與安排使用無人機發動大規模攻擊有關的跡象都遭到忽視。」

俄羅斯的說法不僅遭到英國駁斥，法國外交部今天也表示，俄羅斯指控英國參與襲擊北溪（Nord Stream）天然氣管線，乃至克里米亞的俄羅斯海軍軍艦，沒有任何根據。

該部副發言人發布聲明稱，莫斯科要對發動侵略烏克蘭的戰爭承擔全部責任，而這些指控不過是其轉移注意策略的一部分。

歐盟今天呼籲俄羅斯改變中止參與黑海穀物協議的決定。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特上寫道：「俄羅斯決定中止參與黑海協議，導致穀物和肥料的主要出口路徑面臨風險，而這些產品都是烏克蘭戰爭所引發的全球糧食危機所急需要的。」「歐盟敦促俄羅斯改變其決定。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111030

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