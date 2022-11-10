更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄軍棄守烏南城市赫松 拜登：證明俄軍真有問題

2022/11/10 09:59（11/10 10:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯從烏克蘭戰略城市赫松撤軍。（中央社製圖）
俄羅斯從烏克蘭戰略城市赫松撤軍。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，俄羅斯從烏克蘭戰略城市赫松（Kherson）撤軍，證明莫斯科在這場戰爭中「確實有問題」。

拜登在華府對記者說：「這證明他們，俄羅斯、俄軍真的有問題。」

拜登在美國期中選舉後發表上述談話，他所屬的民主黨在這次選舉中，似乎將以些微差距失去對聯邦眾議院的控制權，而若干共和黨人矢言要審查美國對烏克蘭的軍事和人道主義援助。

拜登補充說：「在外交政策領域，我希望我們將繼續以這種兩黨合作的方式，來對抗俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

烏克蘭反攻告捷，俄羅斯國防部長已下令俄軍撤離赫松市，堪稱是俄國入侵烏國以來遭遇的一大挫敗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，在俄羅斯宣布撤出赫松市後，烏克蘭正「非常謹慎地」行動。

澤倫斯基在每日例行演說中表示：「敵人不會給我們大禮，不會釋出善意，是我們贏得這一切。」

「因此，我們非常謹慎地行動，不帶任何情緒，不去承受不必要的風險，為了解放我們所有土地，儘可能減少損失。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111110

延伸閱讀
俄烏激戰頓內茨克 澤倫斯基：1公分土地都不會讓俄疑以雷霆演習掩飾核武部署 美：未發現任何跡象俄烏激戰寸土不讓 嚴冬無電恐釀烏克蘭難民潮台灣志願軍曾聖光戰死 美媒：烏克蘭對中國立場陷兩難
拜登
避免與拜登交鋒遭冷落 蒲亭將缺席G20印尼峰會拜登有意2024年拚連任 預計明年初決定
澤倫斯基
嚴冬來襲無電可用 烏克蘭難民恐湧向東歐伊朗稱俄烏戰前供俄「少量」無人機 澤倫斯基怒批說謊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬