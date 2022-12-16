烏克蘭：俄軍發射逾70枚飛彈 開戰以來最大攻擊之一

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯在今晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，這是烏俄戰爭開打以來最大攻擊之一，迫使全國緊急停電，造成多人喪生家中。

烏克蘭官員表示，烏國中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓被擊中，導致2人死亡，南部赫松（Kherson）有1人在砲擊中喪生。

烏國當局在社群媒體發表聲明指出，首都基輔（Kyiv）經歷了俄國全面入侵開始以來最大飛彈攻擊之一，在基輔空域偵測到約40枚飛彈。

但烏克蘭當局也提及：「其中約有37枚飛彈遭到（烏克蘭）防空武力摧毀。」（譯者：陳正健）1111216