烏克蘭：俄軍發射逾70枚飛彈 開戰以來最大攻擊之一
2022/12/16 21:37（12/16 21:41 更新）
圖為16日烏克蘭警察查看俄羅斯發射的飛彈。（路透社）
（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯在今晨尖峰時段對烏國發射逾70枚飛彈，這是烏俄戰爭開打以來最大攻擊之一，迫使全國緊急停電，造成多人喪生家中。
烏克蘭官員表示，烏國中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓被擊中，導致2人死亡，南部赫松（Kherson）有1人在砲擊中喪生。
烏國當局在社群媒體發表聲明指出，首都基輔（Kyiv）經歷了俄國全面入侵開始以來最大飛彈攻擊之一，在基輔空域偵測到約40枚飛彈。
但烏克蘭當局也提及：「其中約有37枚飛彈遭到（烏克蘭）防空武力摧毀。」（譯者：陳正健）1111216
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