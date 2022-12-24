美再撥450億美元援烏克蘭 俄又砲轟烏南恐趁耶誕攻擊

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（中央社基輔24日綜合外電報導）美國國會通過對烏克蘭的450億美元援助方案，同時，烏國總統澤倫斯基警告，俄軍可能在耶誕節期間發動攻擊。在此期間，俄軍砲擊烏國南部赫松市，造成至少5人死亡、35人受傷。

●美眾院通過援烏法案 澤倫斯基稱俄恐趁耶誕攻擊

美國聯邦眾議院23日通過對烏克蘭的450億美元援助方案。同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提醒國民，俄羅斯可能會在耶誕節期間發動攻擊，呼籲人民留意空襲警報。

澤倫斯基在推特（Twitter）感謝美國國會和民主與共和兩黨領袖，稱美國「在這個艱困時刻」與烏克蘭站在一起「至關重要」。

澤倫斯基於例行晚間談話影片中提醒國民，俄羅斯可能會在耶誕節發動更多攻擊，敦促他們「注意空襲警報，互相幫助、彼此照顧」。

他說：「隨著長假即將到來，俄羅斯恐怖分子可能會再度加強活動。他們不在乎基督教價值或任何相關價值。」

●俄軍砲擊烏克蘭南部赫松市 至少5死35傷

烏克蘭政府24日指出，俄羅斯軍隊砲擊烏國南部赫松市（Kherson），造成至少5人死亡、35人受傷，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，傷者中有16人傷勢嚴重。

俄軍砲擊赫松市不久後，烏克蘭總統澤倫斯基譴責這些攻擊是「恐怖」行徑。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文指出「這些不是軍事設施」，還說俄軍的攻擊是「為了恐嚇和取樂而殺人」。

他提到：「這就是烏克蘭的現實生活…全世界必須看到並理解我們正在對抗什麼樣的絕對邪惡。」

●俄羅斯入侵 烏克蘭穀物收成減少40%

烏克蘭穀物協會（Ukrainian Grain Association）負責人伊瓦申科（Sergiy Ivashchenko）23日告訴法新社，由於俄羅斯入侵，烏克蘭今年穀物收成推估比去年減少約40%。

伊瓦申科說，「我們估計到今年底穀物收成是6500萬到6600萬噸」，去年收成創下1億600萬噸紀錄。他指出，「（歉收）主因是戰爭」，戰爭立即導致燃料短缺，並阻礙播種。

伊瓦申科表示：「我們通常在超過約2500萬公頃土地上播種穀物。今年我們只收割1800到1900萬公頃土地的糧食。」

●俄烏戰事膠著 蒲亭要國防工業上緊發條

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23日告訴俄國國防工業負責人，要他們努力提高生產，確保俄羅斯軍隊迅速獲得在烏克蘭作戰所需的所有武器、裝備和軍事硬體設備。

蒲亭訪問武器製造中心杜拉（Tula）時發表上述評論。蒲亭將俄羅斯在烏克蘭的戰爭視為歷史性努力的一部分，以回擊他所謂西方對全球事務的過度影響。

蒲亭說：「我們的軍事工業複合體最重要的關鍵任務，是為我們的部隊和前線部隊提供他們所需要的一切：在儘可能短的時間內提供必要數量和品質良好的武器、裝備、彈藥和器具。」

●傳蒲亭不願上網只靠紙本 新戰況傳到手上變舊聞

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯總統蒲亭因擔心被人監控而拒絕使用網路，變成仰賴紙本文件，俄烏戰爭的最新消息可能要數天才會送達他手上。

華爾街日報引述美國和俄羅斯官員說法指出，蒲亭擔心數位監控活動，長久以來拒絕上網，因此變成仰賴幕僚提供紙本文件，包括有時效性的資料。

舉例來說，俄羅斯與烏克蘭的戰爭還在打，而最新戰況消息可能要數天才會送達他手上，到達時可能就已是舊聞。

華爾街日報提到，戰場消息始於前線指揮官，他們將消息傳到聯邦安全局（FSB），聯邦安全局再交給俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council），然後國家安全會議秘書再呈交蒲亭。

俄羅斯官方媒體曾在2020年報導，蒲亭確實偶爾才用網路，不過他並未使用智慧型手機。

●荷蘭承諾提供25億歐元挺烏克蘭 多數用於軍援

荷蘭23日承諾在2023年提供25億歐元幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在海牙舉行的記者會上說：「將近20億元意在用於軍事支持。」剩下的部分將用於人道主義援助、重建基礎設施以及確保對俄羅斯的戰爭罪行究責。

荷蘭政府指出，「這項捐助的確切用途取決於烏克蘭人民的需求，因此也取決於戰爭情勢」，對於烏克蘭的重建支持，意在幫助重建當地醫院、住宅、能源和農業基礎設施，以及協助掃雷工作。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）上週說，自從俄羅斯在2月入侵烏克蘭以來，荷蘭已經向烏克蘭提供近10億歐元的軍事支持。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1111224