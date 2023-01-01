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俄軍跨年夜竟派無人機襲擊祝賀新年 烏克蘭擊落45架

2023/1/1 20:09（1/1 20:44 更新）
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基輔警察局長內比托夫發布一張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。（圖取自內比托夫臉書facebook.com）
基輔警察局長內比托夫發布一張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。（圖取自內比托夫臉書facebook.com）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭空軍今天說，在全國迎接新年之際，防空部隊連夜擊落45架俄羅斯無人機。

法新社報導，在除夕襲擊中，莫斯科以飛彈和伊朗製造的無人機攻擊基輔和其他烏克蘭都市。

烏克蘭空軍在聲明中說，防空部隊摧毀45架「見證者」（Shahed）無人機。

聲明中說，除夕夜擊落13架無人機，元旦又擊落32架。

至於是否有部分無人機飛抵目標，烏克蘭當局並未說明。

基輔警察局長內比托夫（Andriy Nebitov）在臉書上發布一張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。

他寫道：「這就是你必須知道有關恐怖主義國家及其軍隊的一切。」

襲擊發生之際，正值俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵入侵烏克蘭進入第11個月的時刻。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120101

#烏克蘭
#俄羅斯
#烏克蘭空軍
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