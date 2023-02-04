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美對烏克蘭增22億美元軍援 含新型長程精準火箭

2023/2/4 04:57
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國防部今天宣布，對烏克蘭新增22億美元軍援，內含新型火箭推進式精準炸彈，可將基輔對抗俄軍的範圍擴大近一倍。

法新社報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，新軍援案包括「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程可達150公里，可對距離前線很遠的俄軍據點和補給站構成威脅。

賴德表示：「這將提供他們較長距離打擊能力…將使他們能夠進行保衛國家的行動，奪回他們的主權領土。」

烏克蘭此前要求美國，提供較射程80公里的「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）能夠打擊更遠距離的軍火武器。

GLSDB可能增強烏軍戰力，能打擊俄羅斯佔領的頓巴斯（Donbas）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地區，以及遭占據的克里米亞（Crimea）北部。

這可能讓重要的俄軍供給線、軍火庫和空軍基地受到威脅。

賴德說，他並不清楚烏克蘭要如何運用這些軍火武器。

GLSDB由波音公司（Boeing）和紳寶集團（Saab）研製，是一種攜帶小型炸彈的滑翔火箭。

紳寶表示，GLSDB能從任何角度擊中目標的一公尺內範圍。（譯者：徐睿承）1120204

#賴德
#俄軍
#烏克蘭
賴德
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