浩劫後再面臨生存威脅 土耳其災民天寒地凍缺糧

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（中央社土耳其尚勒烏爾法市7日綜合外電報導）土耳其南部尚勒烏爾法市（Sanliurfa）昨天強震帶來浩劫、死亡與破壞，如今倖存者還面臨另一種無形但同樣強大的威脅，那就是飢餓。

法新社報導，今天清晨陽光照亮天空時，尚勒烏爾法市充斥斷垣殘壁的街道看起來空無一人。溫度計上的數字僅略高於冰點，但感覺要寒冷得多。

正如昨天遭受規模7.8強震及無數可怕餘震襲擊的其他9個省份，尚勒烏爾法的倖存民眾如今最關心的問題就是他們如何生存下去。

當地希爾頓飯店（Hilton hotel）提供一樓給數十個家庭臨時避難。從昨夜到今早，與孩子擠在一起的大多數父母都完全無法闔眼。

42歲的爸爸恰拉爾（Imam Caglar）說：「我們昨天下午3點到這裡，晚上飯店給我們喝了些湯，但經過一夜之後，我們又餓了，孩子們也餓了。」

擁有3個孩子的恰拉爾表示：「麵包店今天不會開門，我不知道去哪裡才能找到麵包。」

對他來說，返回數條街之外的家中去拿食物簡直是不可能的任務，因為建築物已經搖搖欲墜，可能突然倒塌。

他搖著頭說：「我們住在3層樓公寓的2樓，我們都不敢回家。那棟公寓一點也不安全。」

目前當局正設法安置因房屋倒塌或因餘震頻仍而無家可歸的人們。數十萬人在宿舍、學校、清真寺和其他公共建築中過夜，許多人則棲身免費開放的旅館內。

冬季風暴早已導致當地道路幾乎無法通行，部分道路更因地震而嚴重受損，機場也因跑道需要維修而關閉，向災民提供食物和其他基本援助物資已成為一項重大挑戰。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120207