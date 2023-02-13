俄軍稱戰線向西推進 北約料要求成員提高彈藥庫存

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天表示，俄軍已將烏克蘭前線向西推進數公里；基輔則稱烏軍在多個地區擊退俄軍攻勢。俄烏戰爭嚴重消耗彈藥，北大西洋公約組織（NATO）料要求成員提高彈藥庫存。

●俄軍稱將戰線向西推進 烏軍則稱擊退敵方攻勢

俄羅斯入侵烏克蘭即將滿週年，目前絕大多數戰事發生在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）一帶。經過數月交戰後，當地目前仍由烏軍把持。

烏克蘭軍方今天回報，前線各地遭到俄軍強力砲擊，且巴赫姆特附近有16個聚落遭到轟炸。

俄羅斯國防部則表示，俄軍4天來成功朝西推進了2公里，但未說明發生在前線哪一區段。兩軍交戰前線涵蓋烏克蘭東部與南部數州，距離十分長。

然而根據烏克蘭軍方說法，烏軍在過去一天擊退了位處頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特附近數波攻勢，以及俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等州的攻擊。

●俄烏戰爭彈藥消耗驚人 北約料要求盟國提高存量

北大西洋公約組織（NATO）料將要求成員國提高因烏克蘭戰爭而嚴重消耗的彈藥庫存，在俄烏戰事持續1年後，北約盟國試圖讓基輔和本國軍隊的武器供應維持在可持續的基礎上。

路透社報導，在俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭之前，許多北約成員國就沒有達到北約規範的軍火儲備目標，因為官員認為進行大規模砲戰的消耗戰時代已經過去。

但烏克蘭的部隊每天發射多達1萬枚砲彈，加速運送彈藥給基輔已經耗盡西方的庫存，並暴露供應鏈在效率、速度和人力方面的漏洞。

●義大利前總理批澤倫斯基 梅洛尼政府堅定挺烏

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）昨天說，若他仍為政府領導人，他不會尋求與烏克蘭總統澤倫斯基見面，因為他認為俄烏戰爭應歸咎澤倫斯基；義大利政府仍表示堅定支持烏克蘭。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室表示，義大利政府對烏克蘭的支持是「堅定且深信不疑，正如計畫中所作的明確陳述，而在國會表決中獲得大多數人支持相關決策，也可證實這點」。

●瓦格納傭兵親述戰場經歷 進退都死路一條

俄羅斯私人傭兵組織「瓦格納集團」的兩名前戰士與美國有線電視新聞網（CNN）分享他們在烏克蘭東部戰場上的可怕經歷，還說若有人在戰場上退縮，就會立刻被指揮官槍斃。

兩人也談到瓦格納集團（Wagner Group）如何招募戰士。去年8、9月，集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘直升機來到監獄，提議免去他們的刑期，條件是與集團簽署6個月合約。

「他們要所有人在院子裡排隊，普里格津開始挑人。他說，高層授權他從監獄裡挑選任何人，不管那些人犯了什麼罪、刑期有多長。最好的人選是殺人犯和搶劫犯。最後他們幾乎全都要了。」

●俄國瓦格納傭兵陣前脫逃 遭鐵錘爆頭處決

社群媒體今天流傳影片顯示，一名俄國傭兵組織瓦格納集團前傭兵因為在烏克蘭陣前脫逃，而遭鐵鎚爆頭處決。

路透社報導，與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Gray Zone）流傳一則未經證實的影片，一名自稱44歲、出生於克里米亞（Crimea）的男子雅古琴科（Dmitry Yakushchenko），出獄後加入瓦格納集團。

在標題為「叛國法庭影像」的影片中，雅古琴科的頭部被用膠帶纏在一旁的磚牆上，一名站在他身後、身穿迷彩服的不知名男子拿著一把鐵鎚。路透社無法獨立判斷這段影片的真偽。（編輯：劉淑琴）1110213