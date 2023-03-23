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英國威廉王子突訪波蘭邊界基地 讚揚部隊支持烏克蘭[影]

2023/3/23 02:37（3/23 08:38 更新）
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英國威廉王子（左）22日探訪駐守波蘭與烏克蘭邊界的英國及波蘭部隊。（路透社）
英國威廉王子（左）22日探訪駐守波蘭與烏克蘭邊界的英國及波蘭部隊。（路透社）
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（中央社華沙22日綜合外電報導）英國威廉王子（Prince William）今天罕見地突訪波蘭與烏克蘭邊界附近基地，探訪駐守當地的英國及波蘭部隊，並讚揚他們「為支持烏克蘭人民及他們的自由進行合作」。

路透社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，威廉王子今天首次造訪波蘭東南部熱舒夫（Rzeszow）第3旅國土防衛部隊（the 3rd Brigade Territorial Defense Force）基地。

此外，威廉王子也在當地會見波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak），觀看軍事裝備展示，並與駐守當地的波蘭及英國部隊人員交談。

威廉王子此次突訪行程未事先公布，並且受到嚴密保護，他的發言人表示，威廉王子非常希望展開此行，這是他提出的要求。

威廉王子在給波蘭媒體的聲明中指出：「我身在此處，因為我想要親自感謝波蘭及英國部隊，雙方是緊密合作且重要的夥伴。」

在探訪當地部隊後，威廉王子也將探視烏克蘭難民，聆聽他們的經歷。（譯者：陳正健）1120323

#威廉王子
#波蘭
#烏克蘭
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