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莊智淵逆轉淘汰法國小將 WTT冠軍賽闖進男單8強[影]

2022/7/20 21:01（7/20 21:20 更新）
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台灣「桌球教父」莊智淵20日在WTT冠軍賽男單次輪挺進8強。（中央社檔案照片）
台灣「桌球教父」莊智淵20日在WTT冠軍賽男單次輪挺進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT冠軍賽男單次輪，在1比2落後下連追2局，最終以3比2逆轉勝法國18歲小將李布隆挺進8強。

在匈牙利布達佩斯舉行的WTT冠軍賽，是WTT夏季歐洲系列賽的其中一站，緊接著WTT匈牙利球星挑戰賽之後登場，台灣包括林昀儒、鄭怡靜與陳思羽等好手紛紛落馬，僅剩莊智淵單兵晉級次輪。

莊智淵今天凌晨在首輪先以3比1淘汰地主選手馬約羅斯（Bence Majoros），次輪則遭遇世界排名第43的法國小將李布隆（Alexis Lebrun），這是兩人首度交手。

莊智淵今天開局不順，前3局打完以6比11、11比7、10比12，陷入1比2落後，且對手提前取得「聽牌」優勢，更不利的是，第4局末他還以6比9落後陷入絕境。

站在淘汰邊緣的莊智淵，憑著一股不服輸的鬥志上演不可思議的逆轉秀，他一口氣連拿5分，反倒以11比9逆轉搶下，不僅將戰局扳成2比2平，也將戰線拉長至第5局。

決勝局莊智淵再次複製上一局劇本，他在5比7落後下連拿4分，再次後來居上，並在10比9領先時頂住對手反撲，最終以11比9淘汰對手，有驚無險摘下8強入場券。

莊智淵下一輪對手，將是中國好手梁靖崑與瑞典好手卡森（Kristian Karlsson）之間的勝方。（編輯：張雅淨）1110720

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