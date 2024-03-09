桃園棒球場拚趕開幕戰 張善政：草皮生長不如預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園9日電）中華職棒樂天桃猿隊主場桃園棒球場改善工程可能趕不上本季主場開幕戰。桃園市長張善政今天說，草皮受天氣影響生長不如預期，會努力克服，安全無虞後才能進行比賽，會做萬全的準備。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，桃猿隊本季主場首戰在3月31日，外界傳出桃園球場的優化工程趕不上開季；中職祕書長楊清瓏今天表示，確實收到桃猿球團報備時間上有點緊迫，下星期會去桃園球場視察。

張善政晚間在臉書（Facebook）發文表示，桃園球場這次的改善工程，是希望將過去干擾球員、球迷比賽體驗的狀況儘量排除，因此除了排水系統，球場的燈光照明優化也是工程重點。

張善政說，這次是將桃園球場的夜間照明系統全面更換為LED燈具，以國際賽事標準為目標來改造桃園球場的燈光系統；球員比賽中的安全是重中之重，新系統大幅降低了眩光程度，讓球員能在比賽中不會因燈光而干擾判斷，將吃球的可能性降到最低。

張善政也說，球員的安全、球迷的體驗是首要考慮，市府及球團的所有努力，都圍繞這兩個目標進行，目前球場整體優化工程，包括排水、照明、外野座椅都依計畫進展。

張善政也坦承，近期連日陰雨，日照、氣溫均不理想，導致草皮生長不如預期，市府努力克服，把植物生長燈搬進球場內，加速草皮成長；草皮的狀況關乎球員的比賽安全，希望除了球團經過專業評估之外，也必須經過中華職棒聯盟的確認，安全無虞後才能進行比賽。

張善政表示，比賽的安全性必須是最高原則，樂天球團已經邀請聯盟11日來現地勘查，球場上的事情，除了專業評估，不做其他考量，會以球員安全和權益，做萬全的準備。（編輯：張銘坤）1130309