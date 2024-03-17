高國麟開轟、陳仕朋好投 悍將官辦熱身賽維持不敗

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊官辦熱身賽維持好狀態，今天與中信兄弟交手打線發揮，高國麟開轟、陳仕朋5局失1分好投壓制，終場以12比1搶勝，目前熱身賽4連不敗。

中華職棒官辦熱身賽今天繼續在台北大巨蛋舉行，也是富邦悍將隊大巨蛋初體驗，悍將隊開賽攻勢不斷，1局上王勝偉率先敲出二壘打，范國宸補上安打送回第1分。

悍將1局上就有攻勢，1人出局後王勝偉敲出二壘打，2人出局後范國宸（圖）補上安打，送回團隊第1分。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日

悍將2局上高國麟敲出陽春砲，3局上攻勢再起，王勝偉再敲出二壘打，2人出局後范國宸選到保送，申皓瑋二壘打送回分數，再靠著失誤跑回團隊第4分。

悍將5局上添分，申皓瑋敲出安打，靠著野手選擇、高國麟安打推進，戴培峰三壘打送回2分、拉開領先差距，7局上再靠著申皓瑋二壘打、孔念恩選到保送，張進德安打再添2分保險分。

悍將9局上再有串連攻勢，靠著保送、張宥鈞、王苡丞接連安打攻占滿壘，1人出局後靠著失誤跑回團隊第9分，池恩齊清壘三壘打、一棒再添3分。

5局上悍將隊戴培峰（中）揮出三壘安打攻下2分，助隊以6比1領先。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日

兄弟隊今天打線串連仍然不如預期，僅在1局下靠著開路先鋒岳政華首打席陽春砲拿下團隊唯一1分，比賽後半段沒能再添分數吞敗。

悍將隊先發投手陳仕朋今天先發投5局僅被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

台北大巨蛋熱身賽吸票功力佳，今天湧入1萬6330名觀眾入場，兩天觀眾人數合計為3萬6228人，連兩戰熱身賽觀眾人數寫紀錄。（編輯：張雅淨）1130317

富邦悍將派出陳仕朋（圖）擔任先發投手。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日

富邦悍將隊野手池恩齊（圖）9局上擊出三壘安打，為球隊拿下3分，終場悍將以12比1擊敗中信兄弟。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日

中信兄弟隊派出投手鄭凱文（圖）先發。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日

中信兄弟岳政華1局下首打席就敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊1比1扳平比數。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日