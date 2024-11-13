12強扮演核彈頭角色 林立：趕快分享資訊給下一棒

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）世界12強棒球賽台灣隊今天迎戰韓國，先發前2棒分別為陳晨威、林立，由於台灣打者對韓國先發高永表較陌生，賽前林立表示，自己打側投的經驗也較少，會趕快分享資訊給下一棒。

台灣隊今天推出旅美左投林昱珉先發，對上韓國先發投手高永表，台灣隊先發打線由陳晨威、林立扮演「核彈頭」角色。

由於台灣隊打者都沒有遇過側投高永表，總教練曾豪駒也強調，前面打者下來後要趕快與後面打者分享資訊。今天賽前林立表示，「這很正常，畢竟是第一次打，我自己也沒有打過什麼側投，所以會趕快分享給下一棒，幫助大家進入狀況。」

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高永表與台灣隊陣中的投手黃子鵬一樣都是側投，林立指出，雖然2人的出手點很像，但高永表的變化球位移有點不一樣，「還是要從比賽中去應對，才會知道差別在哪裡。」

被問到賽前隊友們會不會緊張，林立指出，「緊張是難免，但不要是畏懼的緊張就好，大家都是亢奮的緊張，很期待比賽正式開始。」談到為國家隊效力，林立也說：「自己身體狀況可以的話，可以打國家隊就打，因為也不知道下一次是什麼時候，珍惜每一次機會。」（編輯：陳政偉）1131113