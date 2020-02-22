總統：橫濱模式撤離疫區國人 程序嚴謹確保防疫

搭載19名鑽石公主號台灣旅客及1名先遣醫師的華航包機，21日晚間順利返抵國門，透過機窗望去，機內人員皆是全副武裝。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年2月21日

（中央社記者溫貴香台北22日電）華航專機昨天撤離鑽石公主號郵輪上的國人。總統蔡英文強調，有了這次「橫濱模式」經驗，後續不管是滯留在武漢或是其他疫區的國人，都會堅守嚴謹程序，盡力協商，確保國人權益與國內防疫都能周全。

總統下午在臉書發文表示，昨天已經順利派出專機，把鑽石公主號郵輪上的國人接回台灣。這趟任務中有先遣的檢疫人員、隨機的醫護人員，旅客上機前也先進行檢疫，機上全程配戴口罩、護目鏡、防護衣。回到台灣後，飛機和行李也都做了仔細的消毒。

總統說，透過完整的防疫規畫，充分保護搭機旅客、醫護人員及機組人員的安全，「就是我們的最高指導原則」。

「這也說明我們堅持自己派機進行撤離的原因，因為國人的健康安全、國家防疫工作的落實，不能打折扣」。

總統謝謝華航與機組人員、參與任務的醫護和檢疫人員、支援消毒的國軍弟兄姊妹，以及在第一線辛苦交涉、陪伴國人的駐日代表謝長廷和外交同仁。

總統說，台灣能透過「橫濱模式」接回人民，是因為這麼多人的勇氣、耐心和奉獻。同時也謝謝日本政府的協助。接下來在防疫及醫療工作上，台灣和日本會繼續攜手合作，一起度過挑戰。祈願日本的病患及家屬也都能平安。

總統表示，有了這次經驗，後續不管是滯留在武漢或是其他疫區的國人，「我們都會堅守嚴謹的程序，盡力協商，確保國人的權益與國內的防疫都能周全」。

鑽石公主號1月20日從日本橫濱出發，船上1名香港乘客25日在香港下船後確診感染武漢肺炎，以致於郵輪2月3日返回橫濱之後遭到海上隔離。

在漫長的檢疫過程中，將近3700名乘客與船員只有確診病患可以下船就醫。截至2月21日，已有至少634人確診，約占船員與乘客的1/6。鑽石公主號因此成為中國以外武漢肺炎疫情最嚴重的地方。

船上原有22名台籍乘客及2名台籍員工，其中有5人確診，都留在日本的醫院接受治療。

鑽石公主號包機昨晚降落桃園國際機場，班機停靠在停機坪時，穿著隔離衣的19名台灣旅客透過機窗向媒體揮手，旅客下機後，在台灣飛機維修公司機棚經過嚴格的防疫檢查後，以一人搭一輛救護車為原則，夫妻共乘一輛，陸續離開機場管制區，直接前往醫院採驗。（編輯：郭無患）1090222