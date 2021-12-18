早安世界》公投投票要帶什麼？去哪投票？8種行為可能觸法

公投投票要帶什麼？去哪投票？8種可能觸法行為一次看

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，中央氣象局表示，18日天氣較陰冷，北部、東北部、中部的高溫只有17度到19度，民眾出門投票要注意保暖。去投票時除了須攜帶「投票三寶」身分證、印章及投票通知單，還要注意什麼？你該去哪裡投票？可以帶手機進投票所嗎？投票通知單不見怎麼辦？中央社整理投票須知與8種觸法行為，下午4時開票後也串接中選會即時資料，不搶快、不灌票，提供你最準確的即時開票訊息。（看完整報導）

金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲 醫師：7大方法可健康到老

以電影「悲情城市」拿下金馬獎影帝的演員陳松勇17日病逝，享壽80歲。陳松勇代表作包括「魯冰花」、「報告典獄長」、「流氓世家」等片，也曾演出香港電影「監獄風雲II逃犯」，與香港影帝周潤發共同演出。儘管晚年受到多重病痛纏身，曾患中風、糖尿病、高血壓、白內障加視網膜出血等疾病，陳松勇仍隨身攜帶高粱酒。台大醫院北護分院院長黃國晉說，陳松勇歲數雖高於台灣男性平均壽命78歲，但晚年健康狀況不佳，民眾若用7大方法改善生活型態，可增加健康餘命。（看完整報導）

兩名台灣人越南運毒 遭胡志明市法院判死

越南胡志明市人民法院一審17日以非法運輸毒品罪判處2名台籍被告死刑，他們分別是33歲的江姓男子與35歲的葉姓男子。根據起訴書，越南警方2019年發現3輛車違規停車，懷疑車上載有違禁品，並攔下由葉男駕駛的7人座汽車，江男也在車上，以及一輛由代駕公司司機黎黃福（越南籍）所開的貨車。警方發現貨車內藏有總重達606公斤的甲基安非他命，這是越南破獲非法運輸甲基安非他命的案件中，最重大的一起。刑事局駐越南聯絡官張能欽表示，過去3年共有8名台灣人因毒品案而被越南警方逮捕，目前已有3人遭判死刑。（看完整報導）

桃園防疫旅館群聚7人檢出同病毒株 1人已進入社區

桃園市一家防疫旅館爆發COVID-19群聚疫情，累計8人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日表示，有1人因病毒量太低無法完成定序，另外7人檢出相同病毒株，感染源應是自越南入境、被列為境外移入的案16768，遭傳染的6人全數改列為本土病例。此外，感染相同病毒株的7人中，有6人同住6樓，確定為群聚；另1人住8樓，與群聚案的關聯性與傳染途徑仍待判定。陳時中也指出，其中一例案16851已經進入社區，因此對社區影響較大，不過旅館37名員工、16名社區接觸者經採檢都是陰性。案16851為40多歲本國籍男性，11月20日從中國入境前曾接種2劑科興疫苗，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月11日自主健康管理期滿前快篩陽性，就醫採檢確診。（看完整報導）

台北桃園確認出現防疫旅館群聚 7名感染者改列本土病例

台北市一家防疫旅館也出現COVID-19群聚感染，指揮官陳時中17日表示，住隔壁房的2名確診個案均感染同一株Delta變異株，研判案16870應該是主要感染源，被感染的案16859改判本土個案。衛生局表示，已匡列房客與員工共50人，採檢結果全數陰性。台北與桃園兩起防疫旅館群聚案件共有10人確診，其中7人改列本土個案；陳時中認為病毒透過空氣傳播可能性低，較有可能是污染到環境後，其他人觸摸造成間接傳播。（看完整報導）

陽明山水牛死亡增10倍 監察院糾正陽管處圍籬拆建草率虛耗公帑

針對陽明山擎天崗水牛群去年底開始大量死亡，監察院經調查後指出，陽明山國家公園管理處108年3月開始施作刺鐵絲圍籬，將牛群封閉在42公頃範圍內，忽略水牛在冬季會遷徙避寒的習性；109年冬天至今年2月合計死亡50頭水牛後，又花費公帑拆除東、南側圍籬，設置與拆除的經費合計為新台幣230萬9000元。監察院認定陽管處施設圍籬後又拆除的決策過程草率、虛耗公帑，有所疏失，因此提案糾正。對此陽管處表示，已遵循監察院指示提供緊急救護，11月起完成設置營養補給點，備妥乾草、舔磚，並與獸醫師合作，隨時可進行醫療救護。（看完整報導）

挺台決議案通過特殊罕見 法國議員：大家都應該是台灣人

法國國會的下議院國民議會11月以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織決議案，本案發起人國民議會友台小組主席戴扈傑17日在台北的記者會上指出，這項決議案有3項特殊罕見之處：一是法國國民議會很少對國際議題投票，二是決議案受到朝野跨黨派支持，三是法國國會上下兩院都通過同樣的決議案。隨團來訪的法國議員杜瑪則說，台灣的未來牽涉到人類的未來，「大家都應該是台灣人」。另外，國發會主委龔明鑫在會見戴扈傑時表示，期待台灣與歐盟能夠洽簽雙邊投資協定（BIA）。（看完整報導）

習近平目光投向藝文界 要從業者勿當市場奴隸

中共總書記習近平14日在中國文學藝術界聯合會及中國作家協會全國代表大會上說，文藝工作者應追求「德藝雙馨」，不能當「市場的奴隸」。中國作家協會全國代表田鵬16日則說，北京市作家協會2022年起將對網路作家、自由撰稿人「集中培訓」，引導這些族群「關注當下」。（看完整報導）

日本大阪火警累計24死多為一氧化碳中毒 疑人為縱火警方偵辦中

日本大阪市17日上午發生嚴重火警，火勢約在30分鐘後撲滅，消防人員救出28名傷者，其中有27人到院前心肺功能停止；截至日本時間晚間7時，已確認有24人死亡。醫院指出，這些送醫者幾乎都沒有燒傷，而是一氧化碳中毒。針對起火原因，警方表示，有證人目擊一名約50到60多歲的男性走入4樓的診所，他在候診室的電熱器旁擺放紙袋後踢倒，紙袋中流出液體引燃火勢。警方研判該名涉嫌縱火的男子可能被送醫，正在確認是否為24名死者之一。（看完整報導）

藍可兒命案飯店轉型開張 600個房間出租盼解決遊民危機

位在洛杉磯市中心、曾發生加拿大華裔女學生藍可兒神祕命案而惡名昭彰的塞西爾飯店（Cecil Hotel）經紐約開發商耗資一億美元翻新後重新開張，並轉型為專供中低收入戶的平價住宅。這座近百年歷史的老飯店向來有鬧鬼傳聞；負責營運的非營利機構Skid Row Housing Trust 14日宣布，塞西爾飯店已經百分之百轉型為「可負擔住宅」，將迎接600名中低收入資格者申請租用，協助洛杉磯解決長期存在的遊民危機。（看完整報導）