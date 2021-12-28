早安世界》林智堅盼促成大新竹合併 宣布不參選市長
林智堅盼促成新竹縣市合併升格 2022年不參選市長
新竹市長林智堅27日宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率討論回歸正軌。國民黨表示，處理財劃法等攸關升格與資源分配才是真議題，建議總統蔡英文召開國土與財政規劃國是會議。（看完整報導）
強勁復甦 11月景氣燈號連10紅續創史上最長紀錄
行政院國發會27日宣布好消息，11月景氣燈號連續第10個月亮出代表「熱絡」的紅燈，續創史上最長紀錄，經濟復甦力道強勁而且全面。國發會官員更指出，年底是採購旺季，需求相當暢旺，有利於出口、消費活動維持熱度，12月仍有機會續亮紅燈。（看完整報導）
台股收18048創收盤歷史新高 今年大漲3316點漲幅居亞股之冠
台股進入封關倒數階段，外資今年至12月24日賣超逾5000億元，台股指數27日收盤卻站上萬八關卡，再創歷史收盤新高，今年來指數飆漲3316.41點，漲幅居亞洲之冠。法人表示，內資是推升指數創高最大功臣。觀察各類股表現，僅機電及電子類股指數同步創下歷史新高；電子類股中，以電子零組件及電子通路族群表現相對較強。（看完整報導）
奧蒂嘉補刀 下令將台灣駐尼加拉瓜大使館資產移交北京
尼加拉瓜總統奧蒂嘉12月10日宣布改與中國建交之後，當地「新聞報」26日報導，他下令沒收台灣政府捐贈給當地教會的大使館資產，並移交給中國當局。台灣外交部表示，由於情況緊急且時間有限，原駐馬納瓜大使館依美國雙橡園處理模式，以一美元的象徵性金額把館舍出售給當地天主教教會，發言人歐江安說，尼加拉瓜政府非法侵佔和不法移轉已嚴重違反國際法規範，台灣將盡力協助尼國天主教教會訴諸國際社會，向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。（看完整報導）
西安封城抗疫26名官員被炒 陸媒批官方表現讓人失望
中國本土疫情近日反彈，重災區陝西省西安市自23日封城後發現更多確診者，截至26日，西安的本土確診累計已達635例，當地已有26名官員因防疫不力而被問責。除了防疫漏洞，封城後種種亂象造成民怨，陸媒直言西安溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰等現象讓人大失所望。（看完整報導）
高雄酒駕釀1死3傷 肇事黃男裁定收押
高雄26日酒駕車禍釀被害人全家1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，案發後社會譁然。檢察官27日晚間訊後認定黃男有殺人不確定故意，並有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見。高雄地方法院28日凌晨以酒駕致死罪裁定收押，未禁見。（看完整報導）
法國單日逾10萬確診創新高 印度首都德里實施宵禁防堵Omicron
法國25日的單日新增確診數首次超過10萬例，是疫情爆發近2年以來的最高單日確診數。總統馬克宏預料將宣布新一波COVID-19防疫措施，部分醫師也建議法國在跨年夜實施宵禁。另外，美國單日新增確診數開始逼近去年冬季的峰值，住院率及幼童確診率同樣攀升，專家擔心即使Omicron重症率較仍可能壓垮醫療。在印度，首都德里Omicron確診病例躍居全印度之冠，27日累計達142例，德里地方政府宣布實施宵禁，以抑制病毒擴散速度。（看完整報導）
疫苗數位證明今上線先供出國者申請 二級警戒延長至1月10日
因應國際間COVID-19新變異株Omicron威脅，疫情二級警戒維持至明年1月10日。如同疫苗護照的「數位新冠病毒健康證明」將於28日上線，凡在國內接種者，透過3步驟即可下載，目前先供出國者使用。另外，COVID-19「疫苗防治一網通」疫苗地圖將於29日完全上線，供民眾查詢施打廠牌、服務時間等資訊。（看完整報導）
台灣蘋果日報證實買賣案進行 買家超過一組
台灣蘋果日報27日表示，負責壹傳媒清盤案的香港會計師事務所告知，買賣案正在進行，且買家超過一組，其中尤以AVENGERS Limited最為積極。據稱AVENGERS Limited無中國資金、也無任何中資背景，股東因曾居台灣多年、具有傳媒經驗，對台灣蘋果日報有濃厚興趣。（看完整報導）
漢學家史景遷辭世享壽85歲 偵探故事角度向西方說中國近代史
英國出生的美國耶魯大學教授、知名漢學家史景遷26日辭世，享壽85歲。史景遷窮盡半生研究中國歷史，其中文名為中國史學家房兆楹所命，原義為「景仰司馬遷」。他擅長以敘事手法書寫歷史，最知名的著作是1990年出版的「追尋現代中國」，從17世紀明朝鼎盛時期寫到1989年天安門事件，出版後獲得廣大迴響。（看完整報導）
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