12/29增14例境外移入 赴美機師返台確診[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增14例COVID-19境外移入確定病例，其中包含一名赴美機師返台確診，為突破性感染，匡列接觸者19人；今天無新增本土及死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別10例來自美國，其餘德國、泰國、香港及越南入境者各1例，入境日介於12月14日至12月27日。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，今天新增的案17068為一名機師，個案為本國籍30多歲男性，曾接種2劑AZ疫苗，尚不符合第3劑接種條件，屬於突破性感染，12月10日至13日直飛美國芝加哥執勤，12月22日入境，至今無症狀。

羅一鈞表示，案17068入境後就進入防疫旅館進行「5+9」檢疫，期滿採檢陽性確診，Ct值為28，個案沒有社區活動史，也沒有同住家人，已匡列接觸者19人，3名同飛機上執勤人員列居家隔離，檢驗結果皆為陰性。

羅一鈞進一步指出，13名後艙機組人員列自主健康管理，其中10人採檢陰性，剩下3人陸續安排採檢；其餘3名負責接送機組人員的駕駛則列自我健康監測，持續匡列接觸者。

羅一鈞表示，案17068為國內今年7月以來第7名染疫確診機組人員。截至目前，國內機組員疫苗接種狀況，機師完整接種2劑COVID-19疫苗涵蓋率為99.7%、第3劑接種率為18.5%；空服員2劑COVID-19疫苗涵蓋率99.8%、第3劑接種率24.5%。

指揮中心統計，累計1萬6964例確診，分別為2310例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張芷瑄）1101229