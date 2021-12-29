Omicron境外移入增2例 國內累計50例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增2例Omicron境外移入，入境國家皆為美國，且都有完整接種，符合突破性感染定義。截至目前，國內共累計50例Omicron境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，今天國內新增的2例COVID-19新型變異株Omicron境外移入，包括案17000，美國境外移入，曾接種2劑BNT疫苗，12月20日入境採檢陰性，24日因出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫採檢確診，Ct值為12，於醫院隔離。

羅一鈞表示，另一例為案17001，同樣是美國境外移入個案，曾接種2劑AZ疫苗，12月24日入境，機場採檢陽性，Ct值為24，於醫院隔離治療中。

國內連續多日新增Omicron境外移入個案，據指揮中心統計，國內共累計50例Omicron境外移入，其中21人無症狀、29人輕症，截至目前國內的Omicron確診者無出現中重度以上病例。

羅一鈞表示，國內Omicron個案中，42人為入境當天採檢陽性，個案來源遍及9國，其中以美國20例最多，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，平均6天內攔截，未進入社區。（編輯：張雅淨）1101229