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疫情13/300

Omicron境外移入增2例 國內累計50例

2021/12/29 14:36（12/29 14:48 更新）
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疫情指揮中心宣布，29日國內新增2例Omicron境外移入，累計50例。（圖取自Pixabay圖庫）
疫情指揮中心宣布，29日國內新增2例Omicron境外移入，累計50例。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增2例Omicron境外移入，入境國家皆為美國，且都有完整接種，符合突破性感染定義。截至目前，國內共累計50例Omicron境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，今天國內新增的2例COVID-19新型變異株Omicron境外移入，包括案17000，美國境外移入，曾接種2劑BNT疫苗，12月20日入境採檢陰性，24日因出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫採檢確診，Ct值為12，於醫院隔離。

羅一鈞表示，另一例為案17001，同樣是美國境外移入個案，曾接種2劑AZ疫苗，12月24日入境，機場採檢陽性，Ct值為24，於醫院隔離治療中。

國內連續多日新增Omicron境外移入個案，據指揮中心統計，國內共累計50例Omicron境外移入，其中21人無症狀、29人輕症，截至目前國內的Omicron確診者無出現中重度以上病例。

羅一鈞表示，國內Omicron個案中，42人為入境當天採檢陽性，個案來源遍及9國，其中以美國20例最多，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，平均6天內攔截，未進入社區。（編輯：張雅淨）1101229

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