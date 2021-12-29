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Omicron在數國成主流變異株 世衛示警風險仍高

2021/12/29 13:56
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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例上週飆升11%，世界衛生組織（WHO）今天表示，Omicron變異株造成的風險仍「非常高」。

世衛在COVID-19流行病學最新週報中指出，在疫情快速蔓延的幾個國家中，Omicron是背後主因，此一變異株已在若干國家取代Delta成為主要流行病毒。

世衛表示，新變異株Omicron構成的整體風險疑慮仍非常高。

「證據一致顯示，Omicron病例增長速度已凌駕Delta變異株，每兩三天時間，數量就會翻倍，若干國家已見到確診病例發生率正快速攀升」，在英、美等國，Omicron已成為主流病毒株。

「感染率快速攀升，可能是免疫逃逸加上Omicron變異株本身傳播力增加所致。」

不過，世衛強調在南非觀察到病例發生率已降低29%。南非在11月24日首先向世衛通報Omicron變異病毒出現。

世衛說，英國、南非和丹麥的早期研究顯示，Omicron引發的住院風險較Delta低。上述3國是目前全世界人均感染率最高的國家。

不過，還需進一步資料才能了解Omicron的臨床重症表現，包括使用氧氣、呼吸器以及死亡等指標。

此外也需更多資料，以了解曾經染疫或接種疫苗對感染Omicron的嚴重程度可能產生何種影響。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101229

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全球疫苗接種和病毒篩檢率皆低 世衛：危險組合世衛：低度疫苗覆蓋與檢測率 無異餵養Omicron
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