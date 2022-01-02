COVID-19全球最新情報1/2
（中央社台北2日電）COVID-19疫情中跨年，全球各地活動縮水或取消；法國連續第4天新增染疫人數超過20萬例；研究顯示Omicron輕症多，與不太侵入肺部有關；世衛稱今年有望擊敗疫情呼籲別囤積疫苗。
全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情陰影下步入2022年，從巴黎到吉隆坡，許多地方取消民間慶祝活動，紐約的時報廣場與馬德里的太陽廣場，人潮都設限；倫敦則臨時舉辦了電視跨年派對。
台灣、澳洲、紐西蘭等則逆勢舉辦歡慶新年活動，就連北韓也施放煙火迎接2022年。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月31日在新年談話中表示，如果世界各國合力遏止疫情擴散，全球有望在2022年擊敗疫情，但警告不要抱持「狹隘的民族主義並囤積疫苗」。
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少543萬9895人因染疫病逝，至少2億8916萬545人確診。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※ 亞洲
● 台灣
指揮中心1日宣布，台灣本土病例零確診，另新增21例境外移入病例，以美國9例、越南6例占大宗；疫苗接種方面，去年12月31日共接種2.8萬劑疫苗，累計接種3503萬劑疫苗。
根據指揮中心統計，截至目前台灣累計1萬7050例確診，分別為2396例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。
北市防疫旅館先後驗出3名確診病例，指揮中心經基因定序，確定3人都染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，但仍無法排除群聚感染可能性，將請專家進一步評估。
● 中國
中國去年12月31日共新增231例確診病例，其中本土病例175例，174例集中在陝西西安。
截至去年12月31日，中國共有2886例確診，累計治癒9萬4792例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬2314例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者則有142萬3756人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬3874人。
● 日本
日本境內主要城市疫情有逐漸升溫跡象，東京都連續兩天單日新增逾70例，沖繩縣單日新增52例，駐沖繩美軍基地更以235例創單日新高紀錄。
日本首相岸田文雄1日發表新年感想時說，面對Omicron必須假設最壞的狀況，非常慎重因應。他也表達要實現自己所提出的「新資本主義」。
根據日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至1日晚間23時59分止，共新增535例確診病例及0例死亡病例。
日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等，至今累計病例數173萬4790例，包括1萬8405例死亡病例。
● 韓國
韓國去年12月初首次確認境內出現Omicron感染者，至今一個月內累計已超過1000例感染，傳播速度約是目前主要的病毒Delta的2.5倍，預期可能取代Delta成為韓國境內主要病毒。
受限於防疫措施，韓國各地跨年活動連續兩年取消，觀看日出的熱門景點出入也受到管制，但仍不敵民眾歡慶新年熱情，除線上活動外，線下現場也能看到不少民眾聚集。
韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部1日通報，截至當天零時，確診病例新增4416例，累計確診63萬5253例。
單日新增病例較前一天減少459例，較一週前減少1424例，這是因為政府從上月18日起收緊疫情防控措施，單日確診規模呈下降趨勢，但危重症病例和死亡病例數仍然較多。
新增死亡病例62例，累計5625例，平均致死率0.89%。現有重症患者1049例，較前一天減少7例，連續12天超過千例。
● 菲律賓
法新社報導，因擔憂感染Omicron的病例「指數成長」（exponential growth），菲律賓加強首都馬尼拉的防疫管制，自元月3日至15日，當地防疫等級提升至最高的規模3。
菲律賓2022年第1天通報新增3617人確診，為2021年10月30日4008例以來的單日新高。截至1月1日，菲律賓COVID-19確診病例數累計達284萬7486例。
過去一週的新增確診平均有1466例，為2021年11月19日以來的新高，當時平均值為1470。
衛生部1日同時通報新增43死，死亡病例累計達5萬1545例。
● 印度
步入2022年頭一天，印度就通報過去24小時新增2萬2775起病例，一些人口密集的大城市病例正急速增加，例如首都新德里（New Delhi）、經濟重鎮孟買（Mumbai）和東部的加爾各答（Kolkata）。
※ 大洋洲
● 澳洲
南半球澳洲1日單日確診也創新高，人口最多的兩個州、新南威爾斯州與維多利亞州，分別通報單日新增2萬2577例和7442例。
※ 歐洲
法新社統計1日顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19病例已突破1億例，占全球感染病例逾1/3。
歐洲過去一週平均單日有3413人染疫不治，較前一週下降7%。在疫情最嚴重的2021年1月，平均每天有5735人病故。
● 英國
根據英國最近數週對100多萬個病例的分析，感染Omicron變異株的患者，住院風險大約是染上Delta變異株患者的1/3。
法新社報導，英國國民保健署（National Health Service）指出，COVID-19疫情延燒之際，英格蘭醫護人員缺勤人數一個月之內倍增，於此同時，疫情加劇使得醫院病床數吃緊。
官方資料顯示，英格蘭通報新增16萬2572人確診感染COVID-19，創單日新高紀錄；同時新增154人於確診28天內不治，較前一天的178死減少。
最新疫情通報再度確認去年12月英國各地染疫人數一再創新高趨勢，主要是由於Omicron變異株快速擴散。但相較於先前幾波疫情，染疫住院和不治人數一直維持在較低水準。
● 俄羅斯
路透社報導，俄羅斯通報，過去24小時新增1萬9751個新增確診病例，略低於前一天的2萬638例，確診累計達1051萬9733例，為全球第5高，僅次於美國、印度、巴西和英國。
● 德國
路透社報導，德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）1日通報，新增2萬6392例確診及184死亡病例，累計確診病例達717萬6814例，累計死亡病例11萬2109例。
● 法國
1日公布的官方數據顯示，自COVID-19疫情爆發以來，法國累計通報確診達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家，其他5國是美國、印度、巴西、英國和俄羅斯。
法國衛生當局通報，過去24小時新增21萬9126人確診染疫，連續第4天新增染疫人數超過20萬例，也是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄。
法國境內新增病例的7日移動平均數，攀升至歷來最高的15萬7651例，於一個月內躍增至將近5倍。
此外，過去24小時新增110人染疫不治，累計病故增至12萬3851人。
過去24小時新增96人染疫住院，住院病患增至1萬8811人，為7個多月以來最高數字，但仍僅為2020年11月創紀錄3萬3497人住院的將近半數而已。
● 義大利
義大利衛生部1日通報新增14萬1262人確診感染COVID-19，較前一天的14萬4243人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡111例，也較前一天的155死減少。
路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計13萬7513人染疫不治，截至目前累計通報確診626.7萬例。
※ 美洲
● 美國
美國哥倫比亞大學（Columbia University）研究顯示，全美Omicron變異株疫情可能在1月中即達到高峰，平均7日確診數會來到250萬例上下，甚至可能多到500萬例。
美國新年假期間因為惡劣天氣，加上COVID-19變異株Omicron疫情，使得旅行交通大受影響，去年12月31日又有數以千計國內與際航班延誤或取消。
2021年終節慶假期間，各地慶祝活動紛取消，數千架航班遭砍，遊輪之旅也受限。Omicron變異株已影響美國許多經濟活動，新一年恐怕還會令人力短缺和物價上漲惡化。
美國消費電子展（CES）主辦單位宣布，有鑑於疫情造成感染人數飆升，下週在拉斯維加斯的實體展將提前一天結束。
美國加州政府去年12月31日更新防疫政策，建議確診者和接觸者都僅需自我隔離5天。相對不嚴格的指南是回應這兩年疫情研究的結果與兼顧正常生活。
Omicron變異株為何病症可能較輕是科學家亟欲解開的謎團。最新動物研究發現相較其他變種，Omicron侵入肺部的情況較輕，感染大多集中在鼻子與喉嚨，從而減少重症機率。
● 巴西
巴西COVID-19疫情回溫，12月24日至30日期間的通報病例較17日至23日增加一倍餘（134.2%），每日平均病例數從3090例增至7238例。
巴西衛生部1日通報，巴西新增3986人染疫，累計確診攀升至2229萬1507例；過去24小時新增49人不治，累計病故增至61萬9105例。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1110102
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