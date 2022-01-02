COVID-19全球最新情報1/2

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全球在COVID-19變異株Omicron疫情陰影下步入2022年。圖為紐約時報廣場水晶球降下後施放煙火，周邊建築依傳統撒下五顏六色的碎紙，現場上萬名民眾喜迎2022年。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年1月1日

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（中央社台北2日電）COVID-19疫情中跨年，全球各地活動縮水或取消；法國連續第4天新增染疫人數超過20萬例；研究顯示Omicron輕症多，與不太侵入肺部有關；世衛稱今年有望擊敗疫情呼籲別囤積疫苗。

全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情陰影下步入2022年，從巴黎到吉隆坡，許多地方取消民間慶祝活動，紐約的時報廣場與馬德里的太陽廣場，人潮都設限；倫敦則臨時舉辦了電視跨年派對。

台灣、澳洲、紐西蘭等則逆勢舉辦歡慶新年活動，就連北韓也施放煙火迎接2022年。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月31日在新年談話中表示，如果世界各國合力遏止疫情擴散，全球有望在2022年擊敗疫情，但警告不要抱持「狹隘的民族主義並囤積疫苗」。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少543萬9895人因染疫病逝，至少2億8916萬545人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心1日宣布，台灣本土病例零確診，另新增21例境外移入病例，以美國9例、越南6例占大宗；疫苗接種方面，去年12月31日共接種2.8萬劑疫苗，累計接種3503萬劑疫苗。

根據指揮中心統計，截至目前台灣累計1萬7050例確診，分別為2396例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

北市防疫旅館先後驗出3名確診病例，指揮中心經基因定序，確定3人都染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，但仍無法排除群聚感染可能性，將請專家進一步評估。

● 中國

中國去年12月31日共新增231例確診病例，其中本土病例175例，174例集中在陝西西安。

截至去年12月31日，中國共有2886例確診，累計治癒9萬4792例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬2314例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者則有142萬3756人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬3874人。

● 日本

日本境內主要城市疫情有逐漸升溫跡象，東京都連續兩天單日新增逾70例，沖繩縣單日新增52例，駐沖繩美軍基地更以235例創單日新高紀錄。

日本首相岸田文雄1日發表新年感想時說，面對Omicron必須假設最壞的狀況，非常慎重因應。他也表達要實現自己所提出的「新資本主義」。

根據日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至1日晚間23時59分止，共新增535例確診病例及0例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等，至今累計病例數173萬4790例，包括1萬8405例死亡病例。

● 韓國

韓國去年12月初首次確認境內出現Omicron感染者，至今一個月內累計已超過1000例感染，傳播速度約是目前主要的病毒Delta的2.5倍，預期可能取代Delta成為韓國境內主要病毒。

受限於防疫措施，韓國各地跨年活動連續兩年取消，觀看日出的熱門景點出入也受到管制，但仍不敵民眾歡慶新年熱情，除線上活動外，線下現場也能看到不少民眾聚集。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部1日通報，截至當天零時，確診病例新增4416例，累計確診63萬5253例。

單日新增病例較前一天減少459例，較一週前減少1424例，這是因為政府從上月18日起收緊疫情防控措施，單日確診規模呈下降趨勢，但危重症病例和死亡病例數仍然較多。

新增死亡病例62例，累計5625例，平均致死率0.89%。現有重症患者1049例，較前一天減少7例，連續12天超過千例。

即使跨年敲鐘儀式取消、氣溫降至最低零下10度，仍有許多不畏低溫的民眾來到位於首爾鐘閣十字路口的普信閣前等待跨年倒數。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年1月1日

● 菲律賓

法新社報導，因擔憂感染Omicron的病例「指數成長」（exponential growth），菲律賓加強首都馬尼拉的防疫管制，自元月3日至15日，當地防疫等級提升至最高的規模3。

菲律賓2022年第1天通報新增3617人確診，為2021年10月30日4008例以來的單日新高。截至1月1日，菲律賓COVID-19確診病例數累計達284萬7486例。

過去一週的新增確診平均有1466例，為2021年11月19日以來的新高，當時平均值為1470。

衛生部1日同時通報新增43死，死亡病例累計達5萬1545例。

● 印度

步入2022年頭一天，印度就通報過去24小時新增2萬2775起病例，一些人口密集的大城市病例正急速增加，例如首都新德里（New Delhi）、經濟重鎮孟買（Mumbai）和東部的加爾各答（Kolkata）。

2022年第一天，印度新增確診數2萬2775例，新德里、孟買等大城病例急速增加。圖為新德里民眾採檢。（美聯社）

※ 大洋洲

● 澳洲

南半球澳洲1日單日確診也創新高，人口最多的兩個州、新南威爾斯州與維多利亞州，分別通報單日新增2萬2577例和7442例。

※ 歐洲

法新社統計1日顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診COVID-19病例已突破1億例，占全球感染病例逾1/3。

歐洲過去一週平均單日有3413人染疫不治，較前一週下降7%。在疫情最嚴重的2021年1月，平均每天有5735人病故。

● 英國

根據英國最近數週對100多萬個病例的分析，感染Omicron變異株的患者，住院風險大約是染上Delta變異株患者的1/3。

法新社報導，英國國民保健署（National Health Service）指出，COVID-19疫情延燒之際，英格蘭醫護人員缺勤人數一個月之內倍增，於此同時，疫情加劇使得醫院病床數吃緊。

官方資料顯示，英格蘭通報新增16萬2572人確診感染COVID-19，創單日新高紀錄；同時新增154人於確診28天內不治，較前一天的178死減少。

最新疫情通報再度確認去年12月英國各地染疫人數一再創新高趨勢，主要是由於Omicron變異株快速擴散。但相較於先前幾波疫情，染疫住院和不治人數一直維持在較低水準。

● 俄羅斯

路透社報導，俄羅斯通報，過去24小時新增1萬9751個新增確診病例，略低於前一天的2萬638例，確診累計達1051萬9733例，為全球第5高，僅次於美國、印度、巴西和英國。

● 德國

路透社報導，德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）1日通報，新增2萬6392例確診及184死亡病例，累計確診病例達717萬6814例，累計死亡病例11萬2109例。

● 法國

1日公布的官方數據顯示，自COVID-19疫情爆發以來，法國累計通報確診達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家，其他5國是美國、印度、巴西、英國和俄羅斯。

法國衛生當局通報，過去24小時新增21萬9126人確診染疫，連續第4天新增染疫人數超過20萬例，也是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄。

法國境內新增病例的7日移動平均數，攀升至歷來最高的15萬7651例，於一個月內躍增至將近5倍。

此外，過去24小時新增110人染疫不治，累計病故增至12萬3851人。

過去24小時新增96人染疫住院，住院病患增至1萬8811人，為7個多月以來最高數字，但仍僅為2020年11月創紀錄3萬3497人住院的將近半數而已。

● 義大利

義大利衛生部1日通報新增14萬1262人確診感染COVID-19，較前一天的14萬4243人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡111例，也較前一天的155死減少。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計13萬7513人染疫不治，截至目前累計通報確診626.7萬例。

※ 美洲

● 美國

美國哥倫比亞大學（Columbia University）研究顯示，全美Omicron變異株疫情可能在1月中即達到高峰，平均7日確診數會來到250萬例上下，甚至可能多到500萬例。

美國新年假期間因為惡劣天氣，加上COVID-19變異株Omicron疫情，使得旅行交通大受影響，去年12月31日又有數以千計國內與際航班延誤或取消。

2021年終節慶假期間，各地慶祝活動紛取消，數千架航班遭砍，遊輪之旅也受限。Omicron變異株已影響美國許多經濟活動，新一年恐怕還會令人力短缺和物價上漲惡化。

美國消費電子展（CES）主辦單位宣布，有鑑於疫情造成感染人數飆升，下週在拉斯維加斯的實體展將提前一天結束。

美國加州政府去年12月31日更新防疫政策，建議確診者和接觸者都僅需自我隔離5天。相對不嚴格的指南是回應這兩年疫情研究的結果與兼顧正常生活。

Omicron變異株為何病症可能較輕是科學家亟欲解開的謎團。最新動物研究發現相較其他變種，Omicron侵入肺部的情況較輕，感染大多集中在鼻子與喉嚨，從而減少重症機率。

● 巴西

巴西COVID-19疫情回溫，12月24日至30日期間的通報病例較17日至23日增加一倍餘（134.2%），每日平均病例數從3090例增至7238例。

巴西衛生部1日通報，巴西新增3986人染疫，累計確診攀升至2229萬1507例；過去24小時新增49人不治，累計病故增至61萬9105例。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1110102