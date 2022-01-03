COVID-19全球最新情報1/3

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（中央社台北3日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，法國疫情升溫，6歲以上者搭大眾交通工具需戴口罩；美國白宮首席防疫專家佛奇表示，變異株Omicron擴散，美國正經歷確診病例「幾乎垂直增加」的階段。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間3日上午7時，全球至少544萬3045人因染疫病逝，至少2億8997萬5221人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心2日公布新增20例境外移入病例，其中以美國的入境個案共11例占最多；另外2日沒有新增本土個案，確診個案中也無新增死亡。

2日新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件，其中一名個案已完成14天檢疫返家，個案孩子就讀的幼兒園立即停課2天，將調閱實聯制及警政足跡，持續匡列與採檢。

● 中國

中國1日共新增131例本土病例，其中陝西仍通報最多的123例，有122例集中在實施封閉式管理已10天的西安。

中國國家衛生健康委員會網站2日通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團1日共報告新增191例確診病例，其中境外移入病例有60例。

陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，西安閻良區官方2日坦言，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜市場、藥店等開門率還不夠高，對特殊群體的關懷還需要加強。

● 日本

日本境內主要城市疫情有逐漸升溫跡象，東京都2日時隔近3個月單日新增再逾80例，京都府一口氣出現13例Omicron變異株確診病例，其中5例為轄內首例群聚感染。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，東京都2日新增84例確診病例，較上週日增加41例，也是繼2021年10月9日的82例以來，時隔近3個月單日新增再逾80例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部2日通報，截至當天零時，境內確診病例新增3833例，累計確診63萬9083例。

單日新增病例較前一天減少583例。以週末為準，這是單日新增病例時隔5週低於4000例。由於週末檢測數量減少，以及政府從上月18日起收緊疫情防控措施，單日確診規模呈下降趨勢，但重症病例和死亡病例數仍然較多。政府已將餐廳、咖啡廳限時營業至晚9時、私人聚會人員上限4人等現行防疫措施延長至本月16日。

新增死亡病例69例，累計5694例，平均致死率0.89%。

● 以色列

以色列最高防疫官員2日表示，Omicron病例激增，可能使以色列達到群體免疫。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）2日表示，當前因變異株Omicron導致疫情加劇，以色列將針對超過60歲以上的民眾及醫護人員施打第4劑疫苗。

衛生部門通報過去24小時，以色列新增4206例確診，比過去一週增加了195%。

班奈特警告，新增確診病例可能很快將激增至每天5萬例，呼籲所有成年人與孩童接種疫苗。以色列總人口約莫920萬，當中逾400萬人已接種3劑疫苗。

根據以色列的官方統計，目前當地累計確診病例將近140萬，累計死亡病例8244。

● 科威特

阿拉伯新聞報（Arab News）報導，科威特駐英國、法國、德國、義大利和西班牙的使館2日表示，鑒於Omicron變異株確診病例「大幅且史無前例的飆升」，他們鼓勵僑胞返回科威特。

科威特外交部前一天已針對全球COVID-19疫情現況，呼籲國人延後出國計畫。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲這週末減少病毒檢測，新增確診病例2日下滑，不過仍遠超過3萬起。新南威爾斯州染疫住院數增加，人們擔心國家衛生系統面臨潛在壓力。

衛生部門數據顯示，人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）單日新增確診病例從前一天的2萬2577例下滑到1萬8278例，因為新年執行病毒檢測量下滑1/4。

※ 歐洲

法新社統計，歐洲已知的COVID-19確診病例1月1日突破1億大關，占全球感染病例逾1/3。

● 英國

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）1日堅稱，在英格蘭重啟防疫限制措施「絕對是最後才用的手段」，稱英國必須「試著和COVID-19共存」。

法新社報導，英國是疫情最嚴重的歐洲國家之一，至今已有14萬9000人染疫病歿。英國1日有近16萬3000人染疫，在單日確診連多天達史無前例程度之後，1日的病例數有略微下降。

英國教育部長查哈威2日說，耶誕節假期下週結束後，英格蘭中學生返回學校時將被告知戴上口罩，以因應Omicron激增。

● 法國

法國政府1日頒布法令，規定6歲以上兒童搭乘大眾交通工具時將必須戴上口罩，為防疫措施最新一環。

法新社報導，過去的規範要求11歲以上兒童在搭乘大眾交通工具時佩戴口罩，但有鑑於Omicron變異病毒株迅速蔓延，巴黎當局升高防疫力道。

法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）2日表示，阿根廷籍前鋒梅西（Lionel Messi）和另外3名球員接受篩檢，結果呈陽性反應。路透社報導，巴黎聖傑曼表示，這幾名球員目前都在隔離，遵守適當衛生準則。

● 荷蘭

阿姆斯特丹數千民眾2日上街抗議防疫措施，與手持警棍和盾牌的警方爆發衝突。（美聯社）

荷蘭媒體報導，警方1日突襲中部城鎮雷斯威克（Rijswijk）一場違反防疫規定舉辦的狂歡派對。這場派對在一處廢棄工廠舉行，有數百人參加。

荷蘭廣播基金會（NOS）電視台報導，數十名員警進這個臨時場地，另有數百名員警出動帶領人群離開。

此外，阿姆斯特丹2日有數千民眾抗議封城措施及疫苗注射，遭鎮暴警察強力驅散。

警民衝突造成4名員警受傷，至少30人上銬後被拘禁。

荷蘭是從去年12月19日突然宣布封城，並且政府下令所有非民生必須的商店、餐廳、髮廊、健身房、博物館及其他公共場所歇業到至少本月14日。

※ 美洲

● 美國

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）2日表示，由於變異株Omicron擴散至全美，美國正經歷確診病例「幾乎是垂直增加」的階段，不過高峰期可能僅數週而已。

美國去年12月31日通報新增44萬確診病例，幾乎正好比去年2月的峰值多了20萬。

不過佛奇指出，Omicron最初是去年11月在南非發現，很快就達到染疫的高峰，並以相同的快速消退。他說，越來越多的證據顯示，Omicron的毒性不如之前的變異株，近幾週美國的染疫死亡和住院率，遠低於以往的疫情大爆發期間。

不過佛奇仍再次呼籲家長，務必給他們的孩子接種疫苗、戴口罩，並且若有必要得接受篩檢。

● 巴西

巴西衛生部2日通報，境內COVID-19新增1721起確診病例，自疫情爆發以來累計2229萬3228起。

巴西2日新增28人病故，死亡病例總數達61萬9133例，全球高居第2，僅次於美國。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110103