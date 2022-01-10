COVID-19全球最新情報1/10

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Omicron變異株在印度迅速傳播，迫使多省政府實施新防疫措施。圖為1名德里民眾7日在路邊COVID-19篩檢站等候檢測。（中央社檔案照片）

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（中央社台北10日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，墨西哥單日確診逾3萬例，創新紀錄；印度染疫病例飆升，多省實施防疫限制措施；柬埔寨Omicron疫情嚴峻，病毒已進入社區。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間10日上午7時，全球至少548萬7964人因染疫病逝，至少3億668萬9375人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心9日宣布，新增60例確診，分別為49例境外移入，11例本土病例，是去年8月29日本土新增13例以來的新高，初步研判10例本土個案皆與桃園機場疫情有關。

另外，全國疫情警戒標準維持第二級至1月24日，考量國內外疫情持續，口罩政策加嚴，室內外運動、唱歌、拍照等恢復戴口罩，且不開放試吃。

9日晚間傳出桃園一名國小學童確診，指揮中心證實此事，指出這名個案為本國籍未滿10歲男童，為桃機手推車工作人員（案17473）同住家人，Ct值為18。

國際Omicron疫情升溫，指揮中心擬調整入境採檢規定，長程班次需採檢陰性才放行。

國內9日新增11例本土病例，初步研判10例皆與桃園機場疫情有關。（中央社製圖）

● 中國

中國8日共新增92例確診，河南省通報最多的56例，超越陝西。另外，天津市至少有2宗本土病例攜Omicron病毒株，當地今早啟動全市普篩。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）8日共通報165例確診，其中92例為本土病例，分別是河南的56例（許昌市39例，鄭州市11例，洛陽市2例，安陽市2例，商丘市1例），陝西西安都在30例，天津3例（津南區2例，南開區1例），浙江寧波2例，廣東深圳1例。

天津8日檢測出20名COVID-19本土感染者後，9日晚再新增20名感染者。目前已知這波疫情感染的是Omicron病毒變異株，專家表示，病毒至少已經傳播3代，在社區裡持續了一週以上的時間。

天津市爆發Omicron病毒變異株疫情，目前已暫停跨省客運及包車；由於怕病毒擴散到北京市，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，甚至有車輛被勸返。

天津市至少有2宗本土病例攜Omicron病毒株，當地北9日啟動全市普篩。圖為3日旅客在天津火車站前接受採檢。（中新社）

● 日本

日本為因應來勢洶洶的Omicron變異株，9日起在3縣實施「防止蔓延等重點措施」；沖繩市政府一連3天開放疫苗隨到隨打，盼衝高年輕族群接種率。

日本近日受到Omicron變異株侵襲，單日新增確診病例持續增加，8日全境單日新增8480例，是繼2021年9月11日以來，時隔約4個月再逾8000例。

日本沖繩縣政府截至8日止的調查得知，轄內感染Omicron變異株的確診病例中，逾6成屬接種兩劑疫苗仍確診的「突破性感染」，且目前尚無重症病例。

面對駐日美軍基地疫情擴大，日本首相岸田文雄9日在電視節目上表示，日美基本上已就駐日美軍基地人員非必要不得外出的政策方針，達成一致看法。

沖繩縣連3天新增確診病例逾千例，9日起實施「防止蔓延等重點措施」，部分店家貼出暫停營業告示。（共同社）

● 菲律賓

菲律賓確診人數再創新高之際，1名政府高階官員9日表示，當局已下令首都馬尼拉（Manila）與週邊地區增加醫院床位並部署更多醫療資源，以應對可能出現的病患潮。

政府統計數據顯示，9日通報的2萬8707件COVID-19新增確診案例中，近60%來自首都區。近日該地區住院人數持續上升，惟醫院容納量仍低於臨界值。

據衛生部公告，過去24小時內還有15人死於COVID-19。自疫情爆發至今，菲國以超過296萬的累計確診人數超越大多數東南亞國家，並有5萬2150人病故。

● 柬埔寨

柬埔寨媒體Fresh News報導，柬國衛生部通報，柬埔寨Omicron疫情已經進入社區，患者是一名23歲男子。他在確診之前已造訪柬國多地，疫情可能擴大。

柬埔寨9日公布新增30例確診，均為Omicron病例，也包括前述進入社區感染的Omicron病例。截至目前，總人口數約1600萬的柬埔寨共有12萬621人確診，其中180人感染Omicron變異株。

● 印度

印度9日通報新增確診15萬9632例，Omicron變異株在印度迅速傳播，迫使多省政府實施新防疫措施。

路透社報導，印度最富裕的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）8日宣布10日起將關閉游泳池、健身房，各級學校則在該省病例突破4萬1000例後，即宣布關閉至2月15日止。

許多鏟屎官會為毛小孩舉辦生日派對，不過，印度疫情嚴峻之際，一名飼主違反防疫規定、砸70萬盧比（約新台幣26萬元）為愛犬慶生，警方突襲現場，逮捕3名男子。

※ 大洋洲

● 澳洲

Omicron蔓延澳洲，境內人口最多的新南威爾斯州8日通報16人染疫不治，寫下單日最高病亡人數紀錄。

雪梨所在的新南威爾斯州占澳洲2500萬人口的1/3，也通報單日新增確診3萬62例，逼近最高紀錄。

※ 歐洲

● 比利時

歐洲過去2年艱苦抗疫，在布魯塞爾戴口罩、疫苗通行證等已成生活日常，但許多人憤怒防疫措施剝奪自由，更痛恨不打疫苗到處禁止進入的岐視，今天9日5000人上街要求「還我自由」，其中更包含一位82歲老奶奶。

自2020年3月歐洲成為COVID-19大流行的震央之後，比利時已經出現5波疫情，每次防疫措施在略微放鬆之後又緊縮，疫情像循環不止的悲情音樂，2021年11月的Omicron變異株，讓歐洲度過第2個疫情耶誕節，從失望轉而憤怒的人民上街抗議。

目前比利時防疫措施除了將戴口罩年齡下修至6歲及進入餐廳酒吧等需有疫苗通行證外，其它餐飲業營業時間為清晨5時至晚間11時、採遠距上班每週最多到班1天、禁止室內群聚活動、戶外活動禁止使用帳篷接待訪客，每平方公尺以4人為上限，100人以上須規劃單向進出口及動線、體育賽事無觀眾、同行購物以2人為上限等。

布魯塞爾9日出現反防疫措施抗議，警方估計約有5000人參加，他們要求鬆綁過嚴措施還人民自由。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 111年1月10日

● 捷克

在布拉格，數以千計的民眾走上街頭，抗議當局針對特定族群及行業的從業人員實施強制疫苗接種。

去年12月初，前政府下令超過60歲以上民眾，還有醫護人員、警察、消防隊員及醫學生強制接種疫苗。這道防疫管制令原定今年3月生效，但仍有可能喊卡。

捷克總人口約1070萬，670萬人已完整接種疫苗，超過280萬人則已接種加強劑。

● 賽普勒斯

賽普勒斯科學家柯斯崔基斯與團隊發現該國社區存在一種COVID-19新變異株，這變種病毒具有Delta遺傳背景以及部分Omicron的突變，被稱作Deltacron，且在該國已有25例。

柯斯崔基斯（Leontios Kostrikis）領導在賽普勒斯大學（University of Cyprus）生物科技和分子病毒學實驗室工作的科學家團隊；他表示，已經在社區中發現了一種新的變異株。

※ 美洲

● 美國

美國疫情在新年假期之後飆升，Omicron變異株快速蔓延，各地篩檢量能大受考驗，洛杉磯地區篩檢站大排長龍，各大藥局的家用快篩試劑從耶誕節至今已缺貨2週。

疫苗穿透力更強的Omicron變異株快速蔓延，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2022年初染疫人數飆升，藥局快篩試劑供不應求。圖為洛杉磯一處藥局貼出家用快篩缺貨的告示。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月9日

● 墨西哥

墨西哥衛生部統計，8日新增3萬671起確診病例，寫下單日新高紀錄，而先前3日，每天都有超過2萬人確診。

然而，近日的死亡病例未如確診人數一般攀升，8日通報有202人不治。

※ 非洲

根據法新社見到的非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control）數據，非洲COVID-19總病例突破1000萬大關。

非洲疾病管制暨預防中心9日的數據顯示，自疫情爆發以來，非洲聯盟（AU）55個會員國累計通報1002萬8508起確診病例，累計死亡病例達23萬1157例。

高傳染力的Omicron變異株去年11月在南非發現以來，確診病例飆升，促使非洲多國實施更嚴格的防疫措施。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110110